Суд ЄС підтвердив рекордний штраф для Google за порушення антимонопольного законодавства через Android

Судова інстанція ЄС відхилила апеляцію Google та Alphabet, завершивши багаторічну судову суперечку.

Фото: beuc.eu

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Суд Європейського Союзу підтвердив штраф у розмірі 4,1 млрд євро (4,69 млрд доларів США), накладений на Google та його материнську компанію Alphabet за порушення антимонопольного законодавства ЄС у зв’язку з мобільною операційною системою Android, пише Globaldata.

Це рішення завершує тривалу судову суперечку, яка розпочалася у 2018 році, коли Європейська комісія наклала первинний штраф, дійшовши висновку, що Google зловживала своїм домінуючим становищем на ринку.

У рішенні Європейської комісії 2018 року зазначалося, що Google змушувала виробників мобільних телефонів попередньо встановлювати на пристрої Android пошукову систему Google Search, браузер Chrome та магазин застосунків Google Play. Також було встановлено, що компанія не дозволяла виробникам використовувати версії Android, не пов’язані з Google.

Комісія визнала такі дії порушенням правил конкуренції ЄС, спрямованих на забезпечення справедливого доступу до цифрових ринків.

У 2022 році Загальний суд ЄС частково скасував окремі висновки Єврокомісії щодо певних угод про розподіл доходів і зменшив суму штрафу з 4,34 млрд євро до 4,125 млрд євро. Водночас суд підтвердив головний висновок про єдине та безперервне порушення з боку Google, яка використовувала угоди про попереднє встановлення застосунків та умови ліцензування для надання переваги власним сервісам.

Компанію Alphabet також було визнано солідарно відповідальною за частину штрафу.

Після цього Google оскаржила рішення до Суду Європейського Союзу. Компанія стверджувала, що Загальний суд неправильно оцінив антиконкурентний вплив її угод із виробниками Android-пристроїв.

Однак Суд ЄС відхилив апеляцію Google та Alphabet, підтвердивши переглянутий штраф у розмірі 4,1 млрд євро та погодившись з оцінкою практик технологічного гіганта, наданою Європейською комісією.

Суд зазначив: «Загальний суд мав підстави дійти висновку, що існувало упередження на користь попередньо встановлених застосунків, а Google та Alphabet не довели, що лише вподобання користувачів або нібито висока якість їхніх сервісів пояснювали виявлену поведінку».

Рішення також підтримало підхід Загального суду до застосування правових стандартів щодо зловживання домінуючим становищем та його аналіз антифрагментаційних угод Google, які були визнані такими, що обмежують конкуренцію, оскільки позбавляли виробників можливості використовувати альтернативні версії Android.

Суд підкреслив: «Загальний суд мав підстави зробити висновок, що така практика могла обмежувати конкуренцію та посилювати бар’єри для виходу на ринок».

Крім того, Суд ЄС зазначив, що Загальний суд обґрунтовано відхилив аргументи Google про об’єктивну необхідність застосування антифрагментаційних заходів та підтвердив кваліфікацію дій компанії як «єдиного та безперервного порушення».

Також суд визнав правильним підхід до визначення розміру штрафу та дійшов висновку, що процесуальні права Google, зокрема право на захист, були дотримані.

Це рішення підтверджує найбільший в історії Європейського Союзу антимонопольний штраф, накладений на технологічну компанію. За даними Reuters, за останні 15 років Google отримала майже 11 млрд євро штрафів ЄС за різні порушення конкурентного законодавства.

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