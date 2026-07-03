Суди більше не видають паперові документи з гербовою печаткою: як повернути судовий збір

Паперові ухвали з гербовою печаткою для Казначейства більше не видаються.

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Суди в Україні змінили порядок повернення судового збору: більше не видаються паперові ухвали з гербовою печаткою для Казначейства — натомість суди формують та надсилають електронні подання через систему «Клієнт казначейства – Казначейство».

Новий механізм запроваджено наказом Міністерства фінансів від 26 листопада 2024 року №606. Дії такий порядок з 7 січня 2025 року, вказують у 7ААС.

Коли можна повертати гроші?

Відповідно до закону (ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір»), судовий збір повертається ухвалою суду за клопотанням особи, яка його сплатила, якщо:

Було зменшено позовні вимоги або випадково сплачено більшу суму.

Суд повернув позивачу заяву / скаргу.

Суд відмовив у відкритті провадження у справі.

Заяву або скаргу залишено без розгляду (але не через повторну неявку позивача або залишення позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, а також неподання позивачем витребуваних судом матеріалів чи через заяву (клопотання) позивача).

Провадження у справі закрили (крім випадків, коли ви самі відмовилися від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

У разі помилково чи надміру сплаченого судового збору кошти повертаються за клопотанням сторони у справі без винесення ухвали. Такі випадки врегульовані наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787.

Покроковий алгоритм дій для платника

Щоб повернути кошти, вам потрібно подати заяву (клопотання) до того суду, який розглядав (або мав розглядати) справу. Вимоги до форми та змісту клопотання про повернення судового збору визначені статтями 167 Кодексу адміністративного судочинства України, 170 Господарського процесуального кодексу України, 183 Цивільного процесуального кодексу України.

У заяві обов’язково потрібно зазначити:

Дані платника: ПІП та ідентифікаційний номер (РНОКПП) для фізичних осіб (або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо через свої релігійні переконання в установленому порядку особа відмовилися від прийняття РНОКПП та має відмітку у паспорті); назва та код ЄДРПОУ для юридичних осіб.

Реквізити справи: дата та номер судового рішення, яке набрало законної сили (у разі повернення судового збору, за виключенням помилково зарахованого).

Фінансові деталі: сума коштів, яку потрібно повернути, та причина повернення / перерахування (наприклад, «у зв’язку з відмовою у відкритті провадження»).

Банківські реквізити: назва банку та ваш рахунок у форматі IBAN.

До заяви додати:

Квитанцію – оригінал або копію платіжної інструкції, що підтверджує сплату збору.

У разі необхідності, довіреність на отримання коштів довіреною особою, копію паспорта довіреної особи (у разі повернення коштів довіреній особі).

Суд перевіряє подані документи і за наявності достатніх підстав формує в системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства електронне подання про повернення з бюджету судового збору та направляє його на виконання до відповідного органу Казначейства. Далі гроші надійдуть безпосередньо на вказаний вами рахунок IBAN.

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