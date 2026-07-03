  1. В Украине

Суды больше не выдают бумажные документы с гербовой печатью: как вернуть судебный сбор

22:36, 3 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бумажные определения с гербовой печатью для Казначейства больше не выдаются.
Суды больше не выдают бумажные документы с гербовой печатью: как вернуть судебный сбор
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суды в Украине изменили порядок возврата судебного сбора: больше не выдаются бумажные определения с гербовой печатью для Казначейства — вместо этого суды формируют и направляют электронные представления через систему «Клиент казначейства – Казначейство».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Новый механизм введен приказом Министерства финансов от 26 ноября 2024 года №606. Действует такой порядок с 7 января 2025 года, указывают в 7ААС.

Когда можно вернуть деньги?

В соответствии с законом (ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О судебном сборе»), судебный сбор возвращается по определению суда по ходатайству лица, которое его уплатило, если:

  • Были уменьшены исковые требования или по ошибке уплачена большая сумма.
  • Суд вернул истцу заявление / жалобу.
  • Суд отказал в открытии производства по делу.
  • Заявление или жалоба оставлены без рассмотрения (но не из-за повторной неявки истца или оставления истцом судебного заседания без уважительных причин и неподачи заявления о рассмотрении дела в его отсутствие, а также непредоставления истцом истребованных судом материалов либо по заявлению (ходатайству) истца).
  • Производство по делу закрыто (кроме случаев, когда вы сами отказались от иска и такой отказ признан судом), в том числе в апелляционной и кассационной инстанциях.

В случае ошибочно или излишне уплаченного судебного сбора средства возвращаются по ходатайству стороны по делу без вынесения определения. Такие случаи урегулированы приказом Министерства финансов Украины от 03 сентября 2013 года № 787.

Пошаговый алгоритм действий для плательщика

Чтобы вернуть средства, вам необходимо подать заявление (ходатайство) в тот суд, который рассматривал (или должен был рассматривать) дело. Требования к форме и содержанию ходатайства о возврате судебного сбора определены статьями 167 Кодекса административного судопроизводства Украины, 170 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, 183 Гражданского процессуального кодекса Украины.

В заявлении обязательно нужно указать:

  • Данные плательщика: ФИО и идентификационный номер (РНОКПП) для физических лиц (или серия (при наличии) и номер паспорта, если по своим религиозным убеждениям в установленном порядке лицо отказалось от принятия РНОКПП и имеет соответствующую отметку в паспорте); наименование и код ЕГРПОУ для юридических лиц.
  • Реквизиты дела: дата и номер судебного решения, вступившего в законную силу (в случае возврата судебного сбора, за исключением ошибочно зачисленного).
  • Финансовые детали: сумма средств, которую необходимо вернуть, и причина возврата / перечисления (например, «в связи с отказом в открытии производства»).
  • Банковские реквизиты: наименование банка и ваш счет в формате IBAN.

К заявлению приложить:

  • Квитанцию — оригинал или копию платежной инструкции, подтверждающей уплату сбора.
  • При необходимости — доверенность на получение средств доверенным лицом, копию паспорта доверенного лица (в случае возврата средств доверенному лицу).

Суд проверяет представленные документы и при наличии достаточных оснований формирует в системе дистанционного обслуживания «Клиент казначейства – Казначейство» с использованием средств криптографической защиты информации Казначейства электронное представление о возврате из бюджета судебного сбора и направляет его на исполнение в соответствующий орган Казначейства. Далее деньги поступят непосредственно на указанный вами счет IBAN.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд деньги судебный сбор 7ААС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП получает право «охоты» на судей: дисциплинарные дела смогут открывать без жалоб, а рассекреченные НСРД станут основанием для увольнения судей

Законопроект по совершенствованию процедур ВСП обещает сделать дисциплинарную практику предсказуемой и устойчивой: какие ловушки готовит документ для судей и как он расширяет «автономию» Высшего совета правосудия.

Спасатель ГСЧС узнал о неправильном расчете денежного обеспечения после запроса адвоката: что решил ВС

Получение дополнительной информации о расчете денежного обеспечения само по себе не восстанавливает трехмесячный срок обращения в суд.

Могут ли отказать в предоставлении административной услуги из-за разногласий в электронных реестрах: что говорит закон

Разногласия между государственными электронными реестрами не являются автоматическим основанием для отказа в предоставлении административной услуги, а государственный орган обязан самостоятельно проверить информацию и действовать в рамках закона.

Если в одном производстве несколько преступлений, примирение с потерпевшим не поможет — Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, когда статья 46 УК о примирении с потерпевшим не может быть применена.

Гуманитарную помощь для стратегических предприятий хотят расширить, но в Раде опасаются ее коммерческого использования

Законопроект предлагает разрешить стратегическим предприятиям получать пожарную технику в качестве гуманитарной помощи, однако в парламенте считают, что отдельные его положения требуют дополнительного уточнения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]