Суды больше не выдают бумажные документы с гербовой печатью: как вернуть судебный сбор

Бумажные определения с гербовой печатью для Казначейства больше не выдаются.

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Суды в Украине изменили порядок возврата судебного сбора: больше не выдаются бумажные определения с гербовой печатью для Казначейства — вместо этого суды формируют и направляют электронные представления через систему «Клиент казначейства – Казначейство».

Новый механизм введен приказом Министерства финансов от 26 ноября 2024 года №606. Действует такой порядок с 7 января 2025 года, указывают в 7ААС.

Когда можно вернуть деньги?

В соответствии с законом (ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О судебном сборе»), судебный сбор возвращается по определению суда по ходатайству лица, которое его уплатило, если:

Были уменьшены исковые требования или по ошибке уплачена большая сумма.

Суд вернул истцу заявление / жалобу.

Суд отказал в открытии производства по делу.

Заявление или жалоба оставлены без рассмотрения (но не из-за повторной неявки истца или оставления истцом судебного заседания без уважительных причин и неподачи заявления о рассмотрении дела в его отсутствие, а также непредоставления истцом истребованных судом материалов либо по заявлению (ходатайству) истца).

Производство по делу закрыто (кроме случаев, когда вы сами отказались от иска и такой отказ признан судом), в том числе в апелляционной и кассационной инстанциях.

В случае ошибочно или излишне уплаченного судебного сбора средства возвращаются по ходатайству стороны по делу без вынесения определения. Такие случаи урегулированы приказом Министерства финансов Украины от 03 сентября 2013 года № 787.

Пошаговый алгоритм действий для плательщика

Чтобы вернуть средства, вам необходимо подать заявление (ходатайство) в тот суд, который рассматривал (или должен был рассматривать) дело. Требования к форме и содержанию ходатайства о возврате судебного сбора определены статьями 167 Кодекса административного судопроизводства Украины, 170 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, 183 Гражданского процессуального кодекса Украины.

В заявлении обязательно нужно указать:

Данные плательщика: ФИО и идентификационный номер (РНОКПП) для физических лиц (или серия (при наличии) и номер паспорта, если по своим религиозным убеждениям в установленном порядке лицо отказалось от принятия РНОКПП и имеет соответствующую отметку в паспорте); наименование и код ЕГРПОУ для юридических лиц.

Реквизиты дела: дата и номер судебного решения, вступившего в законную силу (в случае возврата судебного сбора, за исключением ошибочно зачисленного).

Финансовые детали: сумма средств, которую необходимо вернуть, и причина возврата / перечисления (например, «в связи с отказом в открытии производства»).

Банковские реквизиты: наименование банка и ваш счет в формате IBAN.

К заявлению приложить:

Квитанцию — оригинал или копию платежной инструкции, подтверждающей уплату сбора.

При необходимости — доверенность на получение средств доверенным лицом, копию паспорта доверенного лица (в случае возврата средств доверенному лицу).

Суд проверяет представленные документы и при наличии достаточных оснований формирует в системе дистанционного обслуживания «Клиент казначейства – Казначейство» с использованием средств криптографической защиты информации Казначейства электронное представление о возврате из бюджета судебного сбора и направляет его на исполнение в соответствующий орган Казначейства. Далее деньги поступят непосредственно на указанный вами счет IBAN.

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