Дети до 16 лет могут выезжать за границу по упрощенным правилам — когда это разрешено

При пересечении границы с ребенком нужно заблаговременно подготовить соответствующие документы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время действия военного или чрезвычайного положения в Украине действуют специальные правила выезда за границу для детей, не достигших 16-летнего возраста. Несовершеннолетние могут пересекать государственную границу в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата или сестры, мачехи, отчима либо других уполномоченных лиц.

Согласно пункту 2-3 Правил пересечения государственной границы, утверждённых постановлением Кабинета Министров Украины №57, а также Закону Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», для пересечения границы ребёнку необходим один из следующих документов:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

проездной документ ребёнка,

подтверждение внесения данных в заграничный паспорт одного из родителей, если ребёнок путешествует вместе с ним.

Нотариально удостоверенное согласие второго родителя по общему правилу требуется, если ребёнок выезжает с одним из родителей или другим уполномоченным лицом, и второй родитель отсутствует в пункте пропуска. В таком согласии обязательно указываются страна назначения и срок пребывания. Но во время военного положения несовершеннолетние дети могут выехать за границу с одним из родителей без нотариального согласия другого.

Вместе с тем законодательством предусмотрены исключения, когда такое согласие не требуется:

когда второй родитель является иностранцем или лицом без гражданства;

когда имеется подтверждение смерти второго родителя либо решение суда о лишении родительских прав, признании безвестно отсутствующим или недееспособным;

когда есть решение суда или органа опеки, разрешающее выезд без согласия второго родителя;

когда представлены документы о значительной задолженности по алиментам;

а также другие случаи, прямо предусмотренные законом, включая ситуации с детьми с инвалидностью или отдельные условия временного выезда.

Во время военного положения дети могут выезжать за границу с одним из родителей, однако до 16 лет должны путешествовать только в сопровождении взрослых.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей, может выезжать за границу без их присутствия при наличии надлежащим образом оформленных документов.