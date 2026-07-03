Дети до 16 лет могут выезжать за границу по упрощенным правилам — когда это разрешено
Во время действия военного или чрезвычайного положения в Украине действуют специальные правила выезда за границу для детей, не достигших 16-летнего возраста. Несовершеннолетние могут пересекать государственную границу в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата или сестры, мачехи, отчима либо других уполномоченных лиц.
Согласно пункту 2-3 Правил пересечения государственной границы, утверждённых постановлением Кабинета Министров Украины №57, а также Закону Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», для пересечения границы ребёнку необходим один из следующих документов:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу,
- проездной документ ребёнка,
- подтверждение внесения данных в заграничный паспорт одного из родителей, если ребёнок путешествует вместе с ним.
Нотариально удостоверенное согласие второго родителя по общему правилу требуется, если ребёнок выезжает с одним из родителей или другим уполномоченным лицом, и второй родитель отсутствует в пункте пропуска. В таком согласии обязательно указываются страна назначения и срок пребывания. Но во время военного положения несовершеннолетние дети могут выехать за границу с одним из родителей без нотариального согласия другого.
Вместе с тем законодательством предусмотрены исключения, когда такое согласие не требуется:
- когда второй родитель является иностранцем или лицом без гражданства;
- когда имеется подтверждение смерти второго родителя либо решение суда о лишении родительских прав, признании безвестно отсутствующим или недееспособным;
- когда есть решение суда или органа опеки, разрешающее выезд без согласия второго родителя;
- когда представлены документы о значительной задолженности по алиментам;
- а также другие случаи, прямо предусмотренные законом, включая ситуации с детьми с инвалидностью или отдельные условия временного выезда.
Во время военного положения дети могут выезжать за границу с одним из родителей, однако до 16 лет должны путешествовать только в сопровождении взрослых.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей, может выезжать за границу без их присутствия при наличии надлежащим образом оформленных документов.
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