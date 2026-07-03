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Дети до 16 лет могут выезжать за границу по упрощенным правилам — когда это разрешено

16:26, 3 июля 2026
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При пересечении границы с ребенком нужно заблаговременно подготовить соответствующие документы.
Дети до 16 лет могут выезжать за границу по упрощенным правилам — когда это разрешено
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Во время действия военного или чрезвычайного положения в Украине действуют специальные правила выезда за границу для детей, не достигших 16-летнего возраста. Несовершеннолетние могут пересекать государственную границу в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата или сестры, мачехи, отчима либо других уполномоченных лиц.

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Согласно пункту 2-3 Правил пересечения государственной границы, утверждённых постановлением Кабинета Министров Украины №57, а также Закону Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», для пересечения границы ребёнку необходим один из следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу,
  • проездной документ ребёнка,
  • подтверждение внесения данных в заграничный паспорт одного из родителей, если ребёнок путешествует вместе с ним.

Нотариально удостоверенное согласие второго родителя по общему правилу требуется, если ребёнок выезжает с одним из родителей или другим уполномоченным лицом, и второй родитель отсутствует в пункте пропуска. В таком согласии обязательно указываются страна назначения и срок пребывания. Но во время военного положения несовершеннолетние дети могут выехать за границу с одним из родителей без нотариального согласия другого.

Вместе с тем законодательством предусмотрены исключения, когда такое согласие не требуется:

  • когда второй родитель является иностранцем или лицом без гражданства;
  • когда имеется подтверждение смерти второго родителя либо решение суда о лишении родительских прав, признании безвестно отсутствующим или недееспособным;
  • когда есть решение суда или органа опеки, разрешающее выезд без согласия второго родителя;
  • когда представлены документы о значительной задолженности по алиментам;
  • а также другие случаи, прямо предусмотренные законом, включая ситуации с детьми с инвалидностью или отдельные условия временного выезда.

Во время военного положения дети могут выезжать за границу с одним из родителей, однако до 16 лет должны путешествовать только в сопровождении взрослых.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», отец, самостоятельно воспитывающий несовершеннолетних детей, может выезжать за границу без их присутствия при наличии надлежащим образом оформленных документов. 

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