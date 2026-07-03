Верховный Суд высказался относительно начисления штрафных санкций сверх 6-месячного срока во время карантина

ОП КХС ВС пришла к выводу об отсутствии оснований для отступления от ранее сформированного вывода относительно продления срока начисления штрафных санкций на период карантина.

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Неоднородность законодательного регулирования сроков, измененных в период карантина, и наличие различных подходов к толкованию соответствующих норм сами по себе не свидетельствуют о необходимости отступления от ранее сформированного вывода Верховного Суда относительно применения ч. 6 ст. 232 ХК Украины во взаимосвязи с п. 7 разд. IX «Заключительные положения» ХК Украины относительно возможности начисления штрафных санкций сверх шестимесячного срока в период действия карантина. К такому выводу пришла ОП КХС ВС.

Спор возник между ЧАО и ООО в связи с нарушением сроков поставки товара по договору поставки. ЧАО просило взыскать с ООО пеню за 7 месяцев просрочки исполнения обязательства.

Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью. Суд апелляционной инстанции не согласился с выводом местного хозяйственного суда относительно правомерности начисления истцом пени за период, превышающий 6 месяцев, указав, что применение п. 7 разд. IX «Заключительные положения» ХК Украины в данном случае является необоснованным.

Перед ОП КХС ВС встал вопрос о наличии или отсутствии оснований для отступления от правового вывода Верховного Суда относительно применения п. 7 разд. IX «Заключительные положения» ХК Украины в части возможности начисления штрафных санкций сверх шестимесячного срока в период действия карантина.

Анализируя доводы относительно необходимости отступления, Суд обратил внимание на особенности законодательных изменений, принятых в период карантина. Этими изменениями были охвачены сроки различной правовой природы: процессуальные сроки, сроки обращения в суд, сроки существования отдельных обязательств, а также сроки, связанные с начислением штрафных санкций. Такая законодательная конструкция свидетельствует о неоднородности регулирования соответствующих сроков и обусловливает необходимость осторожного подхода к оценке оснований для изменения сформированной судебной практики.

Суд подчеркнул, что обоснованными основаниями для отступления от уже сформированной правовой позиции Верховного Суда являются, в частности: изменение законодательства; принятие решения Конституционным Судом Украины либо решения Европейского суда по правам человека, выводы которого должны учитываться национальными судами; изменения в правоприменении, обусловленные расширением сферы применения определенного принципа права либо изменением доктринальных подходов к решению соответствующих вопросов, и т.д.

По результатам рассмотрения дела ОП КГС ВС пришла к выводу, что достаточных правовых оснований для отступления от ранее сформированной правовой позиции по данному делу не установлено.

С постановлением ОХС ВС от 12 июня 2026 года по делу № 910/22/24 можно ознакомиться по ссылке.

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