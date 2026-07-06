Невозвращение из отпуска еще не означает СЗЧ: суд разъяснил, что должна доказать воинская часть

Сам по себе факт отсутствия военнослужащего после отпуска еще не свидетельствует о СЗЧ — решающее значение имеют обстоятельства и доказательства.

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В Украине право военнослужащих на отпуск гарантирует Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Именно этот закон определяет виды отпусков, их продолжительность и порядок предоставления.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», закон также предусматривает, что на период отпуска за военнослужащими сохраняются денежное и материальное обеспечение, а также выплачивается помощь на оздоровление в размере одного месячного денежного обеспечения.

Особенности предоставления отпусков в условиях военного положения определены частью 18 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Согласно этой норме, независимо от выслуги лет военнослужащие могут получить ежегодный основной отпуск продолжительностью до 30 календарных дней. Он предоставляется частями, при этом одна часть не может превышать 15 календарных дней. Кроме того, во время военного положения не применяются положения Кодекса законов о труде Украины о праздничных и нерабочих днях.

Что делать, если военнослужащий заболел во время отпуска

Вместе с тем на практике возникают ситуации, когда военнослужащий не может своевременно вернуться к месту службы из-за болезни. В таком случае важно соблюдать установленный алгоритм действий, поскольку от этого может зависеть оценка причин отсутствия и возможность избежать дисциплинарных последствий.

Министерство обороны Украины разъяснило алгоритм действий для военнослужащих, заболевших во время отпуска. Как отмечают в ведомстве, сама по себе болезнь не освобождает от обязанности поддерживать связь с командованием.

В соответствии со статьей 254 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины военнослужащий обязан немедленно сообщить непосредственному начальнику о заболевании, а командир, в свою очередь, должен принять необходимые меры. Сообщить об этом можно по телефону или через мессенджер. При этом в Минобороны рекомендуют сохранить подтверждение такого сообщения — скриншот переписки или информацию о звонке.

Если состояние здоровья не позволяет сразу связаться с командованием, военнослужащий вправе прежде всего обратиться в любое медицинское учреждение либо вызвать скорую помощь. После госпитализации или стабилизации состояния он должен сообщить медицинскому учреждению о прохождении военной службы и названии своей воинской части, а также самостоятельно проинформировать командование о госпитализации.

Именно выполнение этих действий подтверждает уважительность причин отсутствия военнослужащего и служит основанием для надлежащего оформления соответствующих документов.

Вместе с тем не все споры, связанные с несвоевременным возвращением военнослужащих к месту службы, обусловлены заболеванием. На практике одной из наиболее распространенных причин судебных разбирательств является досрочный отзыв военнослужащего из отпуска и оценка законности такого решения.

После получения приказа об отзыве отдельные военнослужащие не возвращаются к месту службы немедленно, а продолжают находиться в отпуске до окончания срока, указанного в приказе о его предоставлении. В таких случаях командование воинских частей нередко расценивает отсутствие военнослужащего как самовольное оставление воинской части или места службы (СОЧ), назначает служебное расследование, применяет дисциплинарные взыскания и прекращает выплату дополнительного денежного обеспечения.

Следует отметить, что самовольное оставление воинской части или места службы (СЗЧ) является уголовным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 407 Уголовного кодекса Украины. Санкции этой статьи зависят от продолжительности отсутствия, а также от того, было ли правонарушение совершено в условиях особого периода или военного положения. В частности, часть пятая статьи 407 УК Украины предусматривает, что самовольное оставление воинской части или места службы, а также несвоевременная явка на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного положения, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Именно поэтому вопрос о том, является ли неприбытие военнослужащего из отпуска самовольным оставлением воинской части (СЗЧ), имеет принципиальное значение и нередко становится предметом судебного рассмотрения.

Невозвращение из отпуска не всегда означает СЗЧ

Показательным в этом случае является решение по делу № 560/1274/25, которое принял Хмельницкий окружной административный суд. Согласно материалам дела, военнослужащий, проходивший службу в должности командира пехотной роты, получил ежегодный основной отпуск продолжительностью 10 суток с четырьмя сутками на проезд — с 24 августа по 6 сентября 2024 года. На следующий день после убытия в отпуск командир воинской части издал приказ о его отзыве. Скан-копию приказа военнослужащему направили через мессенджер, однако он не вернулся досрочно, а прибыл в воинскую часть 5 сентября — в пределах срока, определенного отпускными документами.

После этого командование признало военнослужащего самовольно оставившим воинскую часть, назначило служебное расследование, пришло к выводу о наличии в его действиях признаков уголовного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины, приостановило выплату денежного обеспечения, а также лишило его дополнительного вознаграждения и премии за август и сентябрь 2024 года.

Не согласившись с такими решениями, военнослужащий обратился в административный суд. Он утверждал, что приказ об отзыве был издан с нарушением требований законодательства, а потому не мог служить основанием для признания его самовольно оставившим воинскую часть.

Изучив материалы дела, суд обратил внимание на пункт 192-1 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Указом Президента Украины № 1153/2008. Суд отметил, что хотя в период действия военного положения должностное лицо, направившее военнослужащего в отпуск, имеет право отозвать его из отпуска, в иных случаях такой отзыв возможен только по решению Министра обороны Украины, Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины или других определенных Положением должностных лиц и лишь при наличии неотложной задачи, о которой не было и не могло быть известно на момент предоставления отпуска.

Суд установил, что воинская часть не доказала существование такой неотложной задачи, а также не подтвердила наличие предусмотренных законодательством оснований для досрочного отзыва военнослужащего. В связи с этим суд признал приказ об отзыве противоправным. Поскольку именно этот приказ стал основанием для последующих решений, суд также отменил приказ о признании военнослужащего самовольно оставившим воинскую часть, приказ о назначении служебного расследования и приказ о его результатах.

Кроме того, суд обязал воинскую часть начислить и выплатить военнослужащему неполученное денежное обеспечение, а именно дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабинета Министров Украины № 168, в размере 75 161,29 грн за август 2024 года и 11 000 грн за сентябрь 2024 года, а также премию в сумме 17 698,50 грн за август и 4 719,60 грн за сентябрь 2024 года.

Еще один судебный спор демонстрирует, что даже при отсутствии доказательств самовольного оставления воинской части военнослужащий должен отдельно доказать уважительность причин своего отсутствия, если претендует на выплату денежного обеспечения.

Так, по делу № 480/4217/24 Сумской окружной административный суд частично удовлетворил иск военнослужащего, который обжаловал приказ о результатах служебного расследования и прекращении выплаты денежного обеспечения в связи с якобы самовольным оставлением воинской части.

Истец утверждал, что не вернулся в воинскую часть из-за длительного лечения, о котором сообщал командованию и направлял медицинские документы. Вместе с тем по результатам служебного расследования его признали самовольно оставившим часть, наложили дисциплинарное взыскание и прекратили выплату денежного обеспечения.

Во время рассмотрения дела суд неоднократно истребовал материалы служебного расследования, однако воинская часть предоставила лишь приказы о его назначении и результатах, сообщив, что сами материалы в архиве отсутствуют.

Суд указал, что акт служебного расследования является основным документом, подтверждающим установленные обстоятельства и служащим основанием для принятия дисциплинарного решения. Поскольку акт и материалы расследования предоставлены не были, ответчик не доказал правомерность приказа о результатах служебного расследования, в связи с чем суд признал его противоправным и отменил.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что право на денежное обеспечение подтверждено только за периоды стационарного лечения — с 27 по 28 февраля и с 6 по 8 марта 2024 года, поэтому обязал воинскую часть выплатить денежные средства только за эти дни.

Таким образом, именно на воинскую часть возлагается обязанность доказать законность дисциплинарного решения и подтвердить его материалами служебного расследования.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовал экспериментальный проект для военнослужащих, самовольно оставивших часть. Его цель — создать механизм добровольного возвращения к службе с правом выбора нового подразделения, восстановлением социальных гарантий и возможностью закрытия уголовного производства при наличии предусмотренных законом оснований.

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