СЗЧ без судимости: новые правила возвращения военных, сроки возобновления службы и денежного обеспечения

Программа обещает право выбора подразделения и освобождение от уголовной ответственности, но имеет дедлайны.

Фото: Войтек Радванский / AFP

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В Украине стартовал экспериментальный проект, который меняет правила для тех, кто самовольно оставил часть. Впервые государство предлагает реальный механизм добровольного возвращения с правом выбора подразделения, восстановлением всех социальных гарантий и перспективой закрытия уголовных производств без приговора суда.

Как отметил Министр обороны Михаил Федоров, за несколько дней через Армия+ уже подано почти 200 рапортов на возвращение из СЗЧ. Из них 51 согласован, а военные получили возможность продолжить службу в выбранных подразделениях.

Дедлайны от Минобороны

Однако возможность воспользоваться этим механизмом ограничена во времени, а сама процедура содержит ряд юридических нюансов, незнание которых может привести к негативным последствиям.

Право на участие в проекте имеют военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и Госспецтрансслужбы (ГСТС), которые самовольно оставили часть или дезертировали.

Порядок распространяется на тех, у кого СЗЧ зафиксировано до 12 июня 2026 года. Если СЗЧ произошло с 13 июня 2026 года или позже, упрощенный механизм выбора части не действует, и возвращение будет происходить на общих основаниях без каких-либо преференций.

Воспользоваться правом на выбор подразделения можно только до 20 сентября 2026 года. После этой даты процедура усложняется: после завершения программы возвращение будет происходить через батальоны резерва и судебные процедуры.

На практике это более долгий процесс возвращения, длительное ожидание восстановления выплат и отсутствие влияния на то, куда направят военного.

Важным отличием от предыдущих попыток амнистии для лиц, самовольно оставивших часть, является отсутствие четкого указания на то, касается ли этот порядок лиц, совершивших СЗЧ повторно. В экспериментальном положении об этом ограничении прямо не упомянуто, что создает определенную правовую неоднозначность.

Алгоритм возвращения в один клик

Основным инструментом для подачи рапорта является приложение Армия+. В то же время для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта (ГСТС) сохраняется возможность подать документы через центры рекрутинга или непосредственно в выбранную воинскую часть.

Для военнослужащих ВСУ и ГСТС процедура состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо выбрать воинскую часть из утвержденного Министерством обороны перечня. При этом перевод возможен только в пределах той же структуры: из ВСУ — в ВСУ, из ГСТС — в ГСТС.

После подачи рапорта его рассмотрение длится до семи календарных дней. В случае согласования в приложении Армия+ появляется статус «В дороге» в виде белой ленты. Он дает военнослужащему право в течение пяти суток беспрепятственно прибыть к новому месту службы.

Для военнослужащих Национальной гвардии действует отдельная процедура. Обязательным условием является наличие рекомендательного письма от воинской части, в которую планируется перевод. Такой документ действителен в течение одного месяца.

Важно не путать сроки, предусмотренные для военнослужащих НГУ. Рассмотрение рапорта длится до 96 часов. После его согласования запускается отдельный этап — подготовка и подписание приказа Командующего Национальной гвардии о переводе, что может занять до 72 часов. Только после получения уведомления о подписании такого приказа военнослужащий должен прибыть в новую часть в течение 48 часов. Таким образом, 72 часа на оформление приказа и 48 часов на прибытие не входят в 96-часовой срок рассмотрения рапорта, а являются отдельными этапами процедуры.

Социальные и правовые гарантии военнослужащих при возвращении из СЗЧ

Восстановление финансового и материального обеспечения

После прибытия в воинскую часть и официального зачисления в списки личного состава военнослужащий восстанавливает право на денежное обеспечение. Выплаты осуществляются после оформления соответствующих приказов по части и могут возобновляться в течение нескольких дней, обычно в пределах недели.

Вещевое обеспечение также восстанавливается в соответствии с наличием имущества и установленными нормами снабжения. Продовольственное обеспечение предоставляется с момента прибытия военнослужащего в часть или пункт приема личного состава.

Вопросы перемещения и служебной ротации

В течение 6 месяцев с момента зачисления в списки личного состава выбранной воинской части военнослужащий не может быть переведен в другую часть без своего письменного согласия.

Исключения из этого правила четко определены и включают только:

ликвидацию воинской части;

расформирование воинской части;

реорганизацию воинской части, в которую военнослужащий был зачислен.

Проверка статуса и взаимодействие с правоохранительными органами

Подтверждением статуса военнослужащего могут быть электронные или бумажные документы, в частности данные из мобильного приложения Армия+ или предписание рекрутингового центра.

Такие документы используются для подтверждения законности перемещения военнослужащего. Однако они не являются абсолютной гарантией от проверок или остановок со стороны полиции или Военной службы правопорядка, которые действуют в пределах своих полномочий и проверяют актуальный статус лица.

Тем не менее, статус в приложении «Армия+» или бумажное предписание от рекрутингового центра является легитимным основанием для полиции и ВСП не задерживать бойца во время его следования в часть.

Уголовно-правовые последствия СЗЧ

Самовольное оставление части квалифицируется как уголовное правонарушение в соответствии с Уголовным кодексом Украины. В случае добровольного возвращения военнослужащего возможно применение механизмов освобождения от уголовной ответственности или закрытия производства, однако это не происходит автоматически.

Каждый случай рассматривается индивидуально в рамках уголовного процесса, с привлечением следственных органов, прокурора, а при необходимости — суда.

Часть 5 статьи 401 УК Украины позволяет военнослужащим, которые впервые совершили СЗЧ или дезертирство во время военного положения, избежать уголовной ответственности при условии добровольного обращения в суд или следствие и при наличии письменного согласия командира на продолжение службы.

То есть, производства закрываются параллельно с процессом возвращения, что требует взаимодействия с судом или следствием. Если военный имел несколько эпизодов СЗЧ ранее, вопрос освобождения от уголовной ответственности в таком случае остается дискуссионным.

Порядок № 767 предусматривает, что освобождение от уголовной ответственности происходит в соответствии с частью 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины. Такое освобождение возможно только при совокупности определенных законом условий:

уголовное правонарушение (СЗЧ или дезертирство) совершено впервые во время действия военного положения;

военнослужащий добровольно обратился с ходатайством к следователю, прокурору или суду;

в заявлении содержится намерение вернуться к военной службе;

имеется письменное согласие командира (начальника) воинской части на дальнейшее прохождение службы.

Освобождение от уголовной ответственности за СЗЧ или дезертирство во время военного положения возможно только при условии добровольного возвращения к службе, подачи соответствующего ходатайства и наличия письменного согласия командира воинской части. Решение о закрытии дела принимается исключительно в процессуальном порядке органами досудебного расследования или судом.

Какие воинские части входят в перечень доступных для возвращения?

Соответствующий перечень воинских частей, в которые могут вернуться военнослужащие в рамках экспериментального механизма добровольного возвращения, является определенным и ограниченным.

Полный список доступных частей не является открытым в виде единого публичного реестра — он доступен непосредственно при подаче рапорта в приложении «Армия+», а также на специализированном ресурсе szch.army.gov.ua.

Формирование этого перечня осуществляется централизованно: для Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта его утверждает Министерство обороны Украины, тогда как для Национальной гвардии Украины — соответствующий орган управления НГУ.

Выбор части ограничен несколькими принципами. Во-первых, возвращение возможно только в пределах той же силовой структуры, в которой военнослужащий проходил службу ранее: в ВСУ — только в ВСУ, в НГУ — только в НГУ, в ГСТС — соответственно в ГСТС. Подача рапорта в подразделение другой структуры не допускается и приводит к отказу.

Во-вторых, участие в программе принимают не все воинские части, а только те, которые включены в утвержденный перечень.

Таким образом, возвращение к прежнему месту службы возможно только при условии, что эта часть входит в список, определенный уполномоченным органом.

Важно: если военный находится в СЗЧ, он имеет право самостоятельно выбрать часть из предложенного списка и даже указать желаемую должность, где будет наиболее эффективным. Для военнослужащих НГУ обязательным условием является получение рекомендательного письма от выбранной части перед подачей рапорта.

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