Почему электронные доказательства часто оспаривают — Верховный Суд обратил внимание на одну из главных проблем

OSINT-доказательства нуждаются в «просеивании» через строгое «сито допустимости».

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В Верховном Суде обратили внимание на вызовы, связанные с легализацией OSINT-доказательств, и необходимость их «просеивания» через строгое «сито допустимости». Судьи ВС отметили, что до внесения соответствующих изменений в уголовное процессуальное законодательство украинским судам и органам досудебного расследования, помимо положений действующего УПК Украины и правовых позиций Верховного Суда, следует учитывать практику Международного уголовного суда, учитывая ратификацию Украиной Римского статута.

Об этом судьи Большой Палаты Верховного Суда заявили во время выступления в рамках круглого стола «Вопросы допустимости и аутентичности электронных доказательств, полученных из открытых источников (OSINT), в уголовных производствах по международным преступлениям» на базе Тренингового центра прокуроров Украины.

В Верховном Суде обратили внимание на опыт судьи МУС Джоанны Корнер (британского юриста с более чем 45-летним стажем, в прошлом старшего прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии), которая ранее поделилась с украинскими судьями практикой МУС, активно использующего цифровые и электронные доказательства, подчеркнув важность правильной первичной фиксации этих доказательств и их классификации. В ВС отметили, что одной из главных проблем, на которую чаще всего указывает сторона защиты, является риск нарушения цепочки хранения (chain of custody) электронных доказательств и их метаданных — от первоисточника до принятия судебного решения. Именно поэтому все участники уголовного производства должны иметь единые подходы к пониманию принципов и правил обращения с такими данными.

Также в Верховном Суде подчеркнули проблему объема цифровых материалов на этапе открытия доказательств сторонам (в соответствии со ст. 290 УПК Украины и по аналогии со ст. 67 Римского статута).

В то же время в ВС констатировали положительную тенденцию в практике судов первой инстанции по оценке такого вида доказательств, поскольку украинские судьи уже активно имплементируют международные стандарты, предоставляя в судебных решениях детальную и обоснованную оценку исследованным OSINT-доказательствам, указывают адреса веб-сайтов, соблюдают процедуру их верификации и дают содержательные ответы на возражения стороны защиты. При этом положения Берклийского протокола суды применяют не как прямой источник права, а как авторитетную рекомендацию, усиливающую гарантию оценки допустимости доказательств, с целью соблюдения в целом справедливости судебного разбирательства.

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