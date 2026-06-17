  1. Суд інфо

Чому електронні докази часто оскаржують – Верховний Суд звернув увагу на одну з головних проблем

15:00, 17 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
OSINT-докази потребують «просіювання» через суворе «сито допустимості».
Чому електронні докази часто оскаржують – Верховний Суд звернув увагу на одну з головних проблем
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховному Суді звернули увагу на виклики щодо легалізації OSINT-доказів і необхідність їхнього «просіювання» через суворе «сито допустимості». Судді ВС зазначили, що до внесення відповідних змін до кримінального процесуального законодавства українським судам та органам досудового розслідування, крім положень чинного КПК України, правових позицій Верховного Суду, варто враховувати практику Міжнародного кримінального суду, зважаючи на ратифікацію Україною Римського статуту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

На цьому суді Великої Палати Верховного Суду зазначили під час виступу в межах круглого столу «Питання допустимості та автентичності електронних доказів, отриманих із відкритих джерел (OSINT), у кримінальних провадженнях щодо міжнародних злочинів» на базі Тренінгового центру прокурорів України.

У Верховному Суді звернули увагу на досвід судді МКС Джоанни Корнер (британської юристки з понад 45-річним стажем, в минулому старшого прокурора в Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії), яка раніше поділилася з українськими суддями практикою МКС, що активно використовує цифрові та електронні докази, наголосивши на важливості правильної первинної фіксації цих доказів та їх класифікації. У ВС зауважили, що однією з головних проблем, на яку найчастіше вказує сторона захисту, є ризик порушення ланцюга зберігання (chain of custody) електронних доказів та їхніх метаданих – від першоджерела до ухвалення судового рішення. Саме тому всі учасники кримінального провадження повинні мати однакові підходи щодо розуміння принципів і правил поводження з такими даними.

Також у Верховному Суді наголосили на проблемі обсягу цифрових матеріалів на етапі відкриття доказів сторонам (відповідно до ст. 290 КПК України та за аналогією до ст. 67 Римського статуту).

Водночас у ВС констатували позитивну тенденцію в практиці судів першої інстанції щодо оцінки такого виду доказів, адже українські судді вже активно імплементують міжнародні стандарти, надаючи в судових рішеннях детальну та  обґрунтовану оцінку дослідженим OSINT-доказам, зазначають адреси вебсайтів, дотримуються процесу їх верифікації та дають змістовні відповіді на заперечення сторони захисту. При цьому положення Протоколу Берклі суди застосовують не як пряме джерело права, а як авторитетну рекомендацію, що посилює гарантію оцінки  допустимості  доказів, з метою дотримання в цілому справедливості судового розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд досудове розслідування

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВККС підтвердила здатність Тетяни Бобко здійснювати правосуддя в апеляційному суді попри зауваження ГРД

ВККС одноголосно визнала , що Тетяна Бобко здатна здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

СЗЧ без судимості: нові правила повернення військових, строки поновлення служби та грошового забезпечення

Програма обіцяє право вибору підрозділу та звільнення від кримінальної відповідальності, але має дедлайни.

Екзамен на вступ до ЄС: як реформа БЕБ, ДБР та Нацполіції впливає на переговори України

Яких кроків вимагає ЄС від ДПСУ, міграційної служби та кримінальної юстиції України.

ДТП під час уроку водіння: за помилку учня патрульні складуть протокол на інструктора

Під час навчання водінню ризик потрапити в ДТП значно вищий через недосвідченість учня, проте водієм у навчальному автомобілі вважається саме інструктор.

Бенчмарки вступу до ЄС: депутати пропонують розширити підслідність НАБУ на керівництво ДБР та БЕБ

Ініціативи, запропоновані парламентом посилюють автономію САП та припиняють практику автоматичного закриття кримінальних проваджень лише через сплив строків.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]