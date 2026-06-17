За образу військового — штраф 68 тисяч гривень, за погрози — 12 років ув'язнення: які покарання загрожують українцям

Від штрафу у 3400 гривень до 12 років позбавлення волі — які санкції пропонують за образу, погрози та насильство щодо військовослужбовців.

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В Україні можуть суттєво посилити відповідальність за образу, приниження честі та гідності військовослужбовців, а також за погрози на їхню адресу. У Верховній Раді зареєстровано одразу кілька законодавчих ініціатив, які пропонують карати такі дії як в адміністративному, так і в кримінальному порядку.

Якщо один із законопроєктів передбачає штрафи від 3400 гривень і адміністративний арешт до 15 діб, то інший допускає покарання аж до 12 років позбавлення волі.

Водночас частина пропозицій уже викликала застереження експертів парламенту, які звернули увагу на ризики надмірної криміналізації та можливі проблеми із застосуванням нових норм. Наразі жодна з ініціатив не стала законом.

За образу військового пропонують штраф до 5100 гривень або адмінарешт

У вересні 2023 року до Верховної Ради внесли законопроєкт №10014 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань посилення правового захисту військовослужбовців».

Документ пропонує доповнити КУпАП новою статтею 185-16 «Неповага до військовослужбовця».

До адміністративних правопорушень пропонується віднести:

публічну образу військовослужбовця;

образливе чіпляння до військовослужбовця;

інші умисні дії, які порушують громадський порядок та перешкоджають реалізації військовослужбовцем його прав і свобод.

За такі дії автор законопроєкту пропонує встановити покарання у вигляді штрафу від 3400 до 5100 гривень, громадських робіт, виправних робіт, суспільно корисних робіт або адміністративного арешту на строк до 15 діб.

У пояснювальній записці зазначається, що потреба у змінах виникла через численні випадки конфліктів із військовими, відмов у наданні передбачених законом пільг та інших проявів неповаги до осіб, які захищають державу.

Станом на сьогодні законопроєкт №10014 продовжує опрацьовуватися в парламентському комітеті.

Експерти побачили ризики для принципу правової визначеності

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради висловило низку зауважень до законопроєкту.

Зокрема, експерти звернули увагу, що поняття «образа» є оціночним та суб'єктивним, а тому може не відповідати принципу правової визначеності. Також у висновку зазначено, що частина діянь, які пропонується охопити новою статтею, вже передбачена чинним адміністративним або кримінальним законодавством.

Окремо ГНЕУ звернуло увагу на те, що в законопроєкті не визначено органи, які матимуть право складати протоколи за новою статтею, що може створити труднощі під час практичного застосування норми.

За образу військового пропонували до 5 років позбавлення волі

У червні 2025 року у парламенті зареєстрували законопроєкт №13384 щодо удосконалення порядку притягнення до кримінальної відповідальності за образу честі і гідності військовослужбовця та погрозу військовослужбовцю.

Автор звернув увагу на те, що чинна стаття 435-1 Кримінального кодексу розміщена у розділі про військові кримінальні правопорушення. На його думку, через це виникають питання щодо можливості притягнення до відповідальності цивільних осіб, які ображають або погрожують військовослужбовцям.

Для вирішення цієї проблеми законопроєкт пропонував виключити статтю 435-1 із розділу про військові злочини та перенести її до розділу про кримінальні правопорушення проти авторитету органів влади, фактично зберігши чинний зміст норми.

Законопроєкт передбачав кримінальну відповідальність за:

образу честі та гідності військовослужбовця;

погрозу вбивством;

погрозу насильством;

погрозу знищенням або пошкодженням майна;

виготовлення та поширення матеріалів із такими погрозами або образами.

За всі ці дії пропонувалося встановити однакове покарання — обмеження волі або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Профільний комітет рекомендував відхилити ініціативу

Головне науково-експертне управління поставило під сумнів саму доцільність криміналізації образи честі та гідності військовослужбовця.

У висновку нагадується, що під час ухвалення Кримінального кодексу 2001 року законодавець свідомо відмовився від кримінальної відповідальності за образу, оскільки такі дії не досягають необхідного рівня суспільної небезпеки. Натомість захист честі та гідності забезпечується цивільно-правовими механізмами, включно з правом на спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди.

Також експерти зазначили, що повага до військовослужбовців має формуватися насамперед через суспільні та виховні механізми, а не лише через кримінальне переслідування.

Після розгляду документа Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності не підтримав законопроєкт №13384 та рекомендував парламенту його відхилити.

Альтернативний законопроєкт передбачає штраф до 68 тисяч гривень та до 12 років ув’язнення

Після реєстрації основного законопроєкту до парламенту внесли альтернативну ініціативу — законопроєкт №13384-1.

На відміну від законопроєкту №13384, альтернативний документ не просто переносить чинну норму до іншого розділу Кримінального кодексу, а створює нову статтю 345-2 «Погроза або насильство щодо військовослужбовця та образа його честі і гідності».

За образу честі та гідності військовослужбовця або його близьких родичів, а також за виготовлення чи поширення матеріалів із такою образою пропонується встановити штраф від 17 тисяч до 68 тисяч гривень, громадські роботи від 120 до 240 годин, виправні роботи, пробаційний нагляд на строк до трьох років або обмеження волі на строк від одного до трьох років.

За погрозу військовослужбовцю або його близьким родичам вбивством, насильством чи знищенням майна пропонується карати обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

За умисне заподіяння побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень передбачено покарання до семи років позбавлення волі.

За тяжкі тілесні ушкодження військовослужбовцю або його близьким родичам пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Якщо ж такі дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, санкція може становити від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Правоохоронний комітет підтримав альтернативний проєкт

Автори законопроєкту стверджують, що чинне законодавство не забезпечує достатнього захисту військовослужбовців від погроз та принижень з боку цивільних осіб. Саме тому вони пропонують створити окремий склад кримінального правопорушення із загальним суб’єктом відповідальності.

Водночас Головне науково-експертне управління звернуло увагу, що запропонована модель може призвести до дублювання норм Кримінального кодексу та створити додаткові проблеми під час розслідування таких справ різними правоохоронними органами.

Попри це Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №13384-1 і рекомендував парламенту прийняти його за основу в першому читанні.

Який статус законопроєктів зараз

Станом на середину 2026 року жодна із запропонованих ініціатив не стала законом.

Законопроєкт №10014 щодо адміністративної відповідальності за неповагу до військовослужбовця перебуває на стадії опрацювання в комітеті.

Основний кримінальний законопроєкт №13384 очікує розгляду Верховною Радою, однак профільний комітет уже рекомендував його відхилити.

Водночас альтернативний законопроєкт №13384-1 також очікує розгляду парламентом, але саме він наразі має підтримку Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Таким чином, у Верховній Раді фактично обговорюються дві моделі захисту військовослужбовців від образ і погроз — адміністративна зі штрафами від 3400 гривень та арештом до 15 діб і кримінальна, яка передбачає покарання від штрафу у 17 тисяч гривень до 12 років позбавлення волі.

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