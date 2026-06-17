За оскорбление военнослужащего — штраф 68 тысяч гривен, за угрозы — 12 лет лишения свободы: какие наказания грозят

От штрафа в 3400 гривен до 12 лет лишения свободы — какие санкции предлагают за оскорбление, угрозы и насилие в отношении военнослужащих.

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В Украине могут существенно усилить ответственность за оскорбление, унижение чести и достоинства военнослужащих, а также за угрозы в их адрес. В Верховной Раде зарегистрировано сразу несколько законодательных инициатив, которые предлагают наказывать такие действия как в административном, так и в уголовном порядке.

Если один из законопроектов предусматривает штрафы от 3400 гривен и административный арест до 15 суток, то другой допускает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

В то же время часть предложений уже вызвала предостережения экспертов парламента, которые обратили внимание на риски чрезмерной криминализации и возможные проблемы с применением новых норм. Пока ни одна из инициатив не стала законом.

За оскорбление военнослужащего предлагают штраф до 5100 гривен или административный арест

В сентябре 2023 года в Верховную Раду внесли законопроект №10014 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов усиления правовой защиты военнослужащих».

Документ предлагает дополнить КУоАП новой статьей 185-16 «Неуважение к военнослужащему».

К административным правонарушениям предлагается отнести:

публичное оскорбление военнослужащего;

• оскорбительное приставание к военнослужащему;

• другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок и препятствующие реализации военнослужащим его прав и свобод.

За такие действия автор законопроекта предлагает установить наказание в виде штрафа от 3400 до 5100 гривен, общественных работ, исправительных работ, общественно полезных работ либо административного ареста на срок до 15 суток.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость изменений возникла из-за многочисленных случаев конфликтов с военными, отказов в предоставлении предусмотренных законом льгот и других проявлений неуважения к лицам, защищающим государство.

По состоянию на сегодняшний день законопроект №10014 продолжает прорабатываться в парламентском комитете.

Эксперты увидели риски для принципа правовой определенности

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады высказало ряд замечаний к законопроекту.

В частности, эксперты обратили внимание, что понятие «оскорбление» является оценочным и субъективным, а потому может не соответствовать принципу правовой определенности. Также в заключении указано, что часть деяний, которые предлагается охватить новой статьей, уже предусмотрена действующим административным или уголовным законодательством.

Отдельно ГНЭУ обратило внимание на то, что в законопроекте не определены органы, которые будут иметь право составлять протоколы по новой статье, что может создать трудности при практическом применении нормы.

За оскорбление военнослужащего предлагали до 5 лет лишения свободы

В июне 2025 года в парламенте зарегистрировали законопроект №13384 о совершенствовании порядка привлечения к уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства военнослужащего и угрозу военнослужащему.

Автор обратил внимание на то, что действующая статья 435-1 Уголовного кодекса размещена в разделе о воинских уголовных правонарушениях. По его мнению, из-за этого возникают вопросы относительно возможности привлечения к ответственности гражданских лиц, которые оскорбляют или угрожают военнослужащим.

Для решения этой проблемы законопроект предлагал исключить статью 435-1 из раздела о воинских преступлениях и перенести ее в раздел об уголовных правонарушениях против авторитета органов власти, фактически сохранив действующее содержание нормы.

Законопроект предусматривал уголовную ответственность за:

оскорбление чести и достоинства военнослужащего;

• угрозу убийством;

• угрозу насилием;

• угрозу уничтожением либо повреждением имущества;

• изготовление и распространение материалов с такими угрозами или оскорблениями.

За все эти действия предлагалось установить одинаковое наказание — ограничение свободы либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Профильный комитет рекомендовал отклонить инициативу

Главное научно-экспертное управление поставило под сомнение саму целесообразность криминализации оскорбления чести и достоинства военнослужащего.

В заключении напоминается, что при принятии Уголовного кодекса 2001 года законодатель сознательно отказался от уголовной ответственности за оскорбление, поскольку такие действия не достигают необходимого уровня общественной опасности. Вместо этого защита чести и достоинства обеспечивается гражданско-правовыми механизмами, включая право на опровержение недостоверной информации и возмещение морального вреда.

Также эксперты отметили, что уважение к военнослужащим должно формироваться прежде всего через общественные и воспитательные механизмы, а не только через уголовное преследование.

После рассмотрения документа Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не поддержал законопроект №13384 и рекомендовал парламенту его отклонить.

Альтернативный законопроект предусматривает штраф до 68 тысяч гривен и до 12 лет лишения свободы

После регистрации основного законопроекта в парламент внесли альтернативную инициативу — законопроект №13384-1.

В отличие от законопроекта №13384, альтернативный документ не просто переносит действующую норму в другой раздел Уголовного кодекса, а создает новую статью 345-2 «Угроза или насилие в отношении военнослужащего и оскорбление его чести и достоинства».

За оскорбление чести и достоинства военнослужащего либо его близких родственников, а также за изготовление или распространение материалов с таким оскорблением предлагается установить штраф от 17 тысяч до 68 тысяч гривен, общественные работы от 120 до 240 часов, исправительные работы, пробационный надзор на срок до трех лет либо ограничение свободы на срок от одного до трех лет.

За угрозу военнослужащему либо его близким родственникам убийством, насилием или уничтожением имущества предлагается наказывать ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

За умышленное причинение побоев, легких либо средней тяжести телесных повреждений предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

За тяжкие телесные повреждения военнослужащему либо его близким родственникам предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Если же такие действия совершены повторно либо по предварительному сговору группой лиц, санкция может составить от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Правоохранительный комитет поддержал альтернативный проект

Авторы законопроекта утверждают, что действующее законодательство не обеспечивает достаточной защиты военнослужащих от угроз и унижений со стороны гражданских лиц. Именно поэтому они предлагают создать отдельный состав уголовного правонарушения с общим субъектом ответственности.

В то же время Главное научно-экспертное управление обратило внимание, что предложенная модель может привести к дублированию норм Уголовного кодекса и создать дополнительные проблемы при расследовании таких дел различными правоохранительными органами.

Несмотря на это Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №13384-1 и рекомендовал парламенту принять его за основу в первом чтении.

Каков статус законопроектов сейчас

По состоянию на середину 2026 года ни одна из предложенных инициатив не стала законом.

Законопроект №10014 об административной ответственности за неуважение к военнослужащему находится на стадии проработки в комитете.

Основной уголовный законопроект №13384 ожидает рассмотрения Верховной Радой, однако профильный комитет уже рекомендовал его отклонить.

В то же время альтернативный законопроект №13384-1 также ожидает рассмотрения парламентом, но именно он сейчас имеет поддержку Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Таким образом, в Верховной Раде фактически обсуждаются две модели защиты военнослужащих от оскорблений и угроз — административная со штрафами от 3400 гривен и арестом до 15 суток и уголовная, предусматривающая наказание от штрафа в 17 тысяч гривен до 12 лет лишения свободы.

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