Олег Брюховецкий избран председателем Савранского районного суда Одесской области

Собранием судей избран председатель Савранского районного суда Одесской области.

Фото: sr.od.court.gov.ua

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Во вторник, 16 июня, состоялось собрание судей Савранского районного суда Одесской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования не менее чем двумя третями судей, работающих в Савранском районном суде Одесской области, председателем суда избран Брюховецкий Олег Юрьевич.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель местного суда избирается судьями этого суда сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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