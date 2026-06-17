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Олег Брюховецкий избран председателем Савранского районного суда Одесской области

14:42, 17 июня 2026
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Собранием судей избран председатель Савранского районного суда Одесской области.
Олег Брюховецкий избран председателем Савранского районного суда Одесской области
Фото: sr.od.court.gov.ua
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Во вторник, 16 июня, состоялось собрание судей Савранского районного суда Одесской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. 

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По результатам тайного голосования не менее чем двумя третями судей, работающих в Савранском районном суде Одесской области, председателем суда избран Брюховецкий Олег Юрьевич.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель местного суда избирается судьями этого суда сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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суд судья

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