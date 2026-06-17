Скриншоты, телеграм-каналы и видео из сети: могут ли они быть полноценными доказательствами в суде

Верховный Суд выделил ключевые правовые позиции относительно специфики использования электронных доказательств, собранных методом разведки на основе открытых источников (OSINT).

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Судьи Большой Палаты Верховного Суда выступили в рамках круглого стола «Вопросы допустимости и аутентичности электронных доказательств, полученных из открытых источников (OSINT), в уголовных производствах по международным преступлениям» на базе Тренингового центра прокуроров Украины.

Во время мероприятия они представили анализ актуальной судебной практики относительно специфики использования электронных доказательств, собранных методом разведки на основе открытых источников (OSINT).

Так, в ВС подчеркнули, что инструментарий OSINT стал одним из ключевых в расследовании военных преступлений и преступления агрессии. В то же время действующее уголовное процессуальное законодательство Украины не содержит определения понятия «OSINT». Отсутствие специального нормативного регулирования становится основанием для поднятия стороной защиты вопросов о допустимости и относимости соответствующих доказательств.

Несмотря на законодательные пробелы, Верховный Суд уже сформировал устойчивую и последовательную правоприменительную практику. Анализ ряда постановлений Верховного Суда по делам о государственной измене, коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность свидетельствует, что информация, полученная в сети «интернет», оценивается судами по общим правилам УПК Украины.

В связи с этим в ВС выделили такие ключевые правовые позиции суда:

процессуальное закрепление: следственные органы имеют право проводить осмотр общедоступных интернет-ресурсов, вебсайтов и телеграм-каналов в порядке ст. 237 УПК Украины. Зафиксированное протоколом содержание цифровой информации, отражающее обстоятельства уголовного правонарушения, является надлежащим доказательством;

доступ к открытым данным: поиск и получение сведений из источников, доступ к которым не ограничен их владельцем (например, официальные веб-страницы государственных органов РФ или видеозаписи в свободном доступе), не требует предварительного разрешения следственного судьи;

критерии аутентичности формы: отсутствие электронной цифровой подписи, использование иностранного языка в зафиксированных публикациях или представление доказательств в виде цифровых копий (DVD-файлы, скриншоты) не является безусловным основанием для признания их недопустимыми или ненадлежащими в толковании статей 86–89 УПК Украины, если они были получены без нарушения процессуального закона.

В завершение в ВС отметили, что результаты мониторинга открытых источников и цифровой среды приобщаются к материалам производства преимущественно как документы (в порядке ст. 99 УПК Украины) и как приложения к протоколам следственных (розыскных) действий (в соответствии со ст. 105 УПК Украины).

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