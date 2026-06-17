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Скриншоты, телеграм-каналы и видео из сети: могут ли они быть полноценными доказательствами в суде

14:06, 17 июня 2026
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Верховный Суд выделил ключевые правовые позиции относительно специфики использования электронных доказательств, собранных методом разведки на основе открытых источников (OSINT).
Скриншоты, телеграм-каналы и видео из сети: могут ли они быть полноценными доказательствами в суде
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Судьи Большой Палаты Верховного Суда выступили в рамках круглого стола «Вопросы допустимости и аутентичности электронных доказательств, полученных из открытых источников (OSINT), в уголовных производствах по международным преступлениям» на базе Тренингового центра прокуроров Украины.

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Во время мероприятия они представили анализ актуальной судебной практики относительно специфики использования электронных доказательств, собранных методом разведки на основе открытых источников (OSINT).

Так, в ВС подчеркнули, что инструментарий OSINT стал одним из ключевых в расследовании военных преступлений и преступления агрессии. В то же время действующее уголовное процессуальное законодательство Украины не содержит определения понятия «OSINT». Отсутствие специального нормативного регулирования становится основанием для поднятия стороной защиты вопросов о допустимости и относимости соответствующих доказательств.

Несмотря на законодательные пробелы, Верховный Суд уже сформировал устойчивую и последовательную правоприменительную практику. Анализ ряда постановлений Верховного Суда по делам о государственной измене, коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность свидетельствует, что информация, полученная в сети «интернет», оценивается судами по общим правилам УПК Украины.

В связи с этим в ВС выделили такие ключевые правовые позиции суда:

  • процессуальное закрепление: следственные органы имеют право проводить осмотр общедоступных интернет-ресурсов, вебсайтов и телеграм-каналов в порядке ст. 237 УПК Украины. Зафиксированное протоколом содержание цифровой информации, отражающее обстоятельства уголовного правонарушения, является надлежащим доказательством;
  • доступ к открытым данным: поиск и получение сведений из источников, доступ к которым не ограничен их владельцем (например, официальные веб-страницы государственных органов РФ или видеозаписи в свободном доступе), не требует предварительного разрешения следственного судьи;
  • критерии аутентичности формы: отсутствие электронной цифровой подписи, использование иностранного языка в зафиксированных публикациях или представление доказательств в виде цифровых копий (DVD-файлы, скриншоты) не является безусловным основанием для признания их недопустимыми или ненадлежащими в толковании статей 86–89 УПК Украины, если они были получены без нарушения процессуального закона.

В завершение в ВС отметили, что результаты мониторинга открытых источников и цифровой среды приобщаются к материалам производства преимущественно как документы (в порядке ст. 99 УПК Украины) и как приложения к протоколам следственных (розыскных) действий (в соответствии со ст. 105 УПК Украины).

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Верховный Суд прокурор

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