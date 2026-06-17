  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд пояснил, без чего не может определяться солидарная ответственность при банкротстве

14:24, 17 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд подчеркнул, что только после реализации ликвидационной массы можно объективно оценить объем солидарной ответственности в банкротстве.
Верховный Суд пояснил, без чего не может определяться солидарная ответственность при банкротстве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подчеркнул, что солидарная ответственность при банкротстве не может определяться без завершения реализации ликвидационной массы и установления фактического размера неудовлетворенных требований кредиторов. Об этом сообщил Северо-западный апелляционный хозяйственный суд.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Верховный Суд согласился с выводами Северо-западного апелляционного хозяйственного суда, изложенными в постановлении от 12.03.2026 по делу № 924/922/21.

В производстве Хозяйственного суда Хмельницкой области находится дело № 924/922/21 по заявлению Публичного акционерного общества Акционерный банк «Укргазбанк» к Сельскохозяйственному обслуживающему кооперативу «Первый национальный аграрный кооператив» об открытии производства по делу о банкротстве.

Определением Хозяйственного суда Хмельницкой области от 05.01.2026 по делу № 924/922/21 заявление ликвидатора Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Первый национальный аграрный кооператив» арбитражного управляющего Гапиной Наталии Викторовны о возложении солидарной ответственности на органы управления должника удовлетворено.

Постановлением Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 12.03.2026, среди прочего: отменено определение Хозяйственного суда Хмельницкой области от 05.01.2026 по делу № 924/922/21; принято новое судебное решение, которым отказано в удовлетворении заявления ликвидатора Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Первый национальный аграрный кооператив» арбитражного управляющего Гапиной Наталии Викторовны о возложении солидарной ответственности на органы управления должника; отказано в возложении солидарной ответственности за неудовлетворение требований кредитора должника Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Первый национальный аграрный кооператив» на руководителя — председателя Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Первый национальный аграрный кооператив» Герасимюка Сергея Владимировича; отказано во взыскании с Герасимюка Сергея Владимировича в пользу Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Первый национальный аграрный кооператив» 131 705 063,50 грн в качестве солидарной ответственности за неудовлетворение требований кредиторов Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Первый национальный аграрный кооператив».

Верховный Суд согласился с выводами суда апелляционной инстанции и отметил, что 04.06.2025 частным исполнителем в соответствии со ст. 56 Закона Украины «Об исполнительном производстве» составлено постановление об описи и аресте имущества должника согласно перечню.

По состоянию на 08.12.2025 в рамках сводного исполнительного производства № 63234401 проводится оценка вышеуказанного недвижимого имущества должника. Продажа указанного недвижимого имущества по состоянию на 08.12.2025 не проводилась. Частным исполнителем сообщено, что в период с 12.01.2022 по дату предоставления ответа на запрос — 08.12.2025 денежные средства в рамках сводного исполнительного производства № 63234401 не взыскивались и на погашение задолженности перед Публичным акционерным обществом Акционерный банк «Укргазбанк» не перечислялись.

Указанные обстоятельства дела свидетельствуют о том, что в будущем должны произойти изменения относительно удовлетворения требований инициирующего кредитора, что повлияет на сумму, заявленную ликвидатором в качестве солидарной ответственности за неудовлетворение требований кредиторов СОК «Первый национальный аграрный кооператив».

Коллегия судей суда кассационной инстанции, учитывая изложенное, соглашается с тем, что по делу № 924/922/21 не совершены все предусмотренные Кодексом Украины по процедурам банкротства действия, необходимые для выявления и возврата имущества банкрота, завершения реализации имущества, включенного в ликвидационную массу, и проведения расчетов с кредиторами за счет средств, полученных от такой реализации.

При таких обстоятельствах, учитывая, что обращение в суд с требованиями о возложении на органы управления должника солидарной ответственности по обязательствам должника в деле о банкротстве требует определения заявителем размера этой ответственности и предъявления им к субъекту солидарной ответственности требования о взыскании соответствующей суммы для удовлетворения тех требований кредиторов, которые остались неудовлетворенными вследствие допущенного таким субъектом нарушения, а также принимая во внимание, что ошибочным является определение ликвидатором заявленной ко взысканию с Герасимюка С.В. суммы 131 705 063,50 грн, поскольку применение такого подхода привело бы к очевидно несправедливым результатам, когда на лицо, нарушившее требования части 6 статьи 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства, могла бы быть возложена ответственность в размере большем, чем ущерб, причиненный кредиторам вследствие такого нарушения, либо даже при отсутствии такого ущерба, коллегия судей суда кассационной инстанции пришла к выводу о правильном применении положений ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства при принятии постановления Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 12.03.2026 по делу № 924/922/21.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда в постановлении от 27.05.2026, которым оставлено без изменений постановление Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 12.03.2026 по делу № 924/922/21.

С полным текстом постановления Верховного Суда в составе судей Кассационного хозяйственного суда от 27.05.2026 по делу № 924/922/21 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика КХС ВС банкротство

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации
СЗЧ без судимости: новые правила возвращения военных, сроки возобновления службы и денежного обеспечения

Программа обещает право выбора подразделения и освобождение от уголовной ответственности, но имеет дедлайны.

Экзамен на вступление в ЕС: как реформа БЭБ, ГБР и Нацполиции влияет на переговоры Украины

Каких шагов требует ЕС от ГПСУ, миграционной службы и уголовной юстиции Украины.

ДТП во время урока вождения: за ошибку ученика патрульные составят протокол на инструктора

Во время обучения вождению риск попасть в ДТП значительно выше из-за неопытности ученика, однако водителем в учебном автомобиле считается именно инструктор.

Бенчмарки вступления в ЕС: депутаты предлагают расширить подследственность НАБУ на руководство ГБР и БЭБ

Инициативы, предложенные парламентом, усиливают автономию САП и прекращают практику автоматического закрытия уголовных производств только через истекший срок.

Сообщение в Viber не может заменить надлежащий вызов в суд — Верховный Суд

Суд не может считать истца надлежащим образом уведомлённым о заседании только на основании сообщения в Viber, если лицо не подавало соответствующего заявления о таком способе получения судебных вызовов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]