Верховный Суд пояснил, без чего не может определяться солидарная ответственность при банкротстве

Суд подчеркнул, что только после реализации ликвидационной массы можно объективно оценить объем солидарной ответственности в банкротстве.

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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подчеркнул, что солидарная ответственность при банкротстве не может определяться без завершения реализации ликвидационной массы и установления фактического размера неудовлетворенных требований кредиторов. Об этом сообщил Северо-западный апелляционный хозяйственный суд.

Верховный Суд согласился с выводами Северо-западного апелляционного хозяйственного суда, изложенными в постановлении от 12.03.2026 по делу № 924/922/21.

В производстве Хозяйственного суда Хмельницкой области находится дело № 924/922/21 по заявлению Публичного акционерного общества Акционерный банк «Укргазбанк» к Сельскохозяйственному обслуживающему кооперативу «Первый национальный аграрный кооператив» об открытии производства по делу о банкротстве.

Определением Хозяйственного суда Хмельницкой области от 05.01.2026 по делу № 924/922/21 заявление ликвидатора Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Первый национальный аграрный кооператив» арбитражного управляющего Гапиной Наталии Викторовны о возложении солидарной ответственности на органы управления должника удовлетворено.

Постановлением Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 12.03.2026, среди прочего: отменено определение Хозяйственного суда Хмельницкой области от 05.01.2026 по делу № 924/922/21; принято новое судебное решение, которым отказано в удовлетворении заявления ликвидатора Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Первый национальный аграрный кооператив» арбитражного управляющего Гапиной Наталии Викторовны о возложении солидарной ответственности на органы управления должника; отказано в возложении солидарной ответственности за неудовлетворение требований кредитора должника Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Первый национальный аграрный кооператив» на руководителя — председателя Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Первый национальный аграрный кооператив» Герасимюка Сергея Владимировича; отказано во взыскании с Герасимюка Сергея Владимировича в пользу Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Первый национальный аграрный кооператив» 131 705 063,50 грн в качестве солидарной ответственности за неудовлетворение требований кредиторов Сельскохозяйственного обслуживающего кооператива «Первый национальный аграрный кооператив».

Верховный Суд согласился с выводами суда апелляционной инстанции и отметил, что 04.06.2025 частным исполнителем в соответствии со ст. 56 Закона Украины «Об исполнительном производстве» составлено постановление об описи и аресте имущества должника согласно перечню.

По состоянию на 08.12.2025 в рамках сводного исполнительного производства № 63234401 проводится оценка вышеуказанного недвижимого имущества должника. Продажа указанного недвижимого имущества по состоянию на 08.12.2025 не проводилась. Частным исполнителем сообщено, что в период с 12.01.2022 по дату предоставления ответа на запрос — 08.12.2025 денежные средства в рамках сводного исполнительного производства № 63234401 не взыскивались и на погашение задолженности перед Публичным акционерным обществом Акционерный банк «Укргазбанк» не перечислялись.

Указанные обстоятельства дела свидетельствуют о том, что в будущем должны произойти изменения относительно удовлетворения требований инициирующего кредитора, что повлияет на сумму, заявленную ликвидатором в качестве солидарной ответственности за неудовлетворение требований кредиторов СОК «Первый национальный аграрный кооператив».

Коллегия судей суда кассационной инстанции, учитывая изложенное, соглашается с тем, что по делу № 924/922/21 не совершены все предусмотренные Кодексом Украины по процедурам банкротства действия, необходимые для выявления и возврата имущества банкрота, завершения реализации имущества, включенного в ликвидационную массу, и проведения расчетов с кредиторами за счет средств, полученных от такой реализации.

При таких обстоятельствах, учитывая, что обращение в суд с требованиями о возложении на органы управления должника солидарной ответственности по обязательствам должника в деле о банкротстве требует определения заявителем размера этой ответственности и предъявления им к субъекту солидарной ответственности требования о взыскании соответствующей суммы для удовлетворения тех требований кредиторов, которые остались неудовлетворенными вследствие допущенного таким субъектом нарушения, а также принимая во внимание, что ошибочным является определение ликвидатором заявленной ко взысканию с Герасимюка С.В. суммы 131 705 063,50 грн, поскольку применение такого подхода привело бы к очевидно несправедливым результатам, когда на лицо, нарушившее требования части 6 статьи 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства, могла бы быть возложена ответственность в размере большем, чем ущерб, причиненный кредиторам вследствие такого нарушения, либо даже при отсутствии такого ущерба, коллегия судей суда кассационной инстанции пришла к выводу о правильном применении положений ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства при принятии постановления Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 12.03.2026 по делу № 924/922/21.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда в постановлении от 27.05.2026, которым оставлено без изменений постановление Северо-западного апелляционного хозяйственного суда от 12.03.2026 по делу № 924/922/21.

С полным текстом постановления Верховного Суда в составе судей Кассационного хозяйственного суда от 27.05.2026 по делу № 924/922/21 можно ознакомиться по ссылке.

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