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Верховний Суд пояснив, без чого не може визначатися солідарна відповідальність у банкрутстві

14:24, 17 червня 2026
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Суд підкреслив, що лише після реалізації ліквідаційної маси можна об’єктивно оцінити обсяг солідарної відповідальністі у банкрутстві.
Верховний Суд пояснив, без чого не може визначатися солідарна відповідальність у банкрутстві
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Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підкреслив, що солідарна відповідальність у банкрутстві не може визначатися без завершення реалізації ліквідаційної маси та встановлення фактичного розміру незадоволених вимог кредиторів. Про це повідомив Північно-західний апеляційний господарський суд.

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ВС погодився з висновками Північно-західного апеляційного господарського суду, викладеними у постанові від 12.03.2026 у справі № 924/922/21.

У провадженні Господарського суду Хмельницької області перебуває справа № 924/922/21 за заявою Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» до Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 05.01.2026 у справі № 924/922/21 заяву ліквідатора Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» арбітражного керуючого Гапіної Наталії Вікторівни про покладення солідарної відповідальності на органи управління боржника задоволено.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 12.03.2026, серед іншого: скасовано ухвалу Господарського суду Хмельницької області від 05.01.2026 у справі № 924/922/21; ухвалено нове судове рішення, яким відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Перший національний аграрний кооператив" арбітражного керуючого Гапіної Наталії Вікторівни про покладення солідарної відповідальності на органи управління боржника; відмовлено у покладенні солідарної відповідальності за незадоволення вимог кредитора боржника Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» на керівника голову Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» Герасимюка Сергія Володимировича; відмовлено у стягненні з Герасимюка Сергія Володимировича на користь Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Перший національний аграрний кооператив» 131 705 063,50 грн в якості солідарної відповідальності за незадоволення вимог кредиторів Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Перший національний аграрний кооператив".

Верховний Суд погодився з висновками суду апеляційної інстанції та зазначив, що 04.06.2025 приватним виконавцем у відповідності до ст. 56 Закону України "Про виконавче провадження" складена постанова про опис та арешт майна боржника згідно з переліком.

Станом на 08.12.2025 в рамках зведеного виконавчого провадження №63234401 проводиться оцінка вищевказаного нерухомого майна боржника. Продаж вказаного нерухомого майна станом на 08.12.2025 не проводився. Приватним виконавцем повідомлено, що в період з 12.01.2022 по дату надання відповіді на запит – 08.12.2025 грошові кошти в рамках зведеного виконавчого провадження №63234401 не стягувалися та на погашення заборгованості перед Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Укргазбанк» не перераховувалися.

Вказані обставини справи свідчать про те, що у майбутньому повинні відбутись зміни щодо задоволення вимог ініціюючого кредитора, що вплине на суму, яка заявлена ліквідатром в якості солідарної відповідальності за незадоволення вимог кредиторів СОК «Перший національний аграрний кооператив».

Колегія суддів суду касаційної інстанції зважаючи на зазначене, погоджується з тим, що у справі № 924/922/21 не вчинено всіх передбачених КУзПБ дій, необхідних для виявлення та повернення майна банкрута, завершення реалізації майна, включеного до ліквідаційної маси, та проведення розрахунків з кредиторами за рахунок виручених від такої реалізації коштів.

За таких обставин, зважаючи на те, що звернення до суду із вимогами про покладення на органи управління боржника солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство потребує визначення заявником розміру цієї відповідальності та заявлення ним до суб`єкта солідарної відповідальності вимоги щодо стягнення відповідної суми задля задоволення тих вимог кредиторів, що лишились незадоволеними внаслідок допущеного таким суб`єктом відповідного порушення, а також беручи до уваги те, що є помилковим визначення ліквідатором заявленої до стягнення з Герасимюка С.В. суми 131 705 063,50 грн, адже застосування такого підходу призвело б до очевидно несправедливих результатів, коли на особу, що порушила вимоги частини 6 статті 34 КУзПБ, могла бути покладена відповідальність у розмірі більшому, ніж шкода, заподіяна кредиторам внаслідок такого порушення, або навіть і за відсутності такої шкоди, колегія суддів суду касаційної інстанції дійшла висновку про правильне застосування положень ст. 34 КУзПБ при ухваленні постанови Північно-західного апеляційного господарського суду від 12.03.2026 у справі № 924/922/21.

Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в постанові від 27.05.2026, якою залишено без змін постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 12.03.2026 у справі № 924/922/21.

З повним текстом постанови Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 27.05.2026 у справі № 924/922/21 можна ознайомитися за посиланням.

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