Можно ли выписать мобилизованного из квартиры: Верховный Суд дал ответ

Отсутствие лица в жилье в связи с прохождением военной службы по мобилизации не может быть основанием для утраты права пользования жилым помещением.

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Жилищные споры об утрате права пользования помещением приобрели особую актуальность в условиях военного положения, когда значительное количество граждан длительное время отсутствует по месту жительства из-за прохождения военной службы, эвакуации или иных обстоятельств, связанных с войной. В таких делах судам необходимо обеспечивать баланс между интересами лиц, фактически пользующихся жильем, и конституционными гарантиями права на жилье для тех, кто временно отсутствует по уважительным причинам.

Именно к таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 161/16767/23 от 10 июня 2026 года, рассматривая спор о признании лица утратившим право пользования жилым помещением.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с иском к своему брату о признании его утратившим право пользования квартирой.

В обоснование иска она указывала, что зарегистрирована и постоянно проживает в спорной квартире с 1983 года, самостоятельно несет расходы по ее содержанию, а ответчик фактически проживает по другому адресу и не оплачивает коммунальные платежи. Также истец указывала, что из-за регистрации брата в квартире не может оформить субсидию.

Суд первой инстанции удовлетворил иск и признал ответчика утратившим право пользования жильем.

Однако апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении иска. Суд отметил, что истец не доказала непроживание ответчика без уважительных причин, а с июня 2022 года последний проходил военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах Украины. Кроме того, в конце 2024 года он получил ранение и проходил лечение и реабилитацию.

Истец обжаловала постановление апелляционного суда в Верховный Суд, настаивая, что ответчик прекратил проживать в квартире еще в 2019 году, то есть задолго до мобилизации.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что факт временного отсутствия физического лица и связанные с этим правовые последствия (статьи 71, 72 ЖК Украины) необходимо отличать от факта постоянного отсутствия лица в жилом помещении в связи с его выездом на постоянное проживание в другой населенный пункт или в другое жилое помещение в том же населенном пункте (статья 107 ЖК Украины).

Суд подчеркнул, что для споров, рассматриваемых по статьям 71–72 ЖК Украины, определяющими являются продолжительность отсутствия лица и уважительность причин такого отсутствия.

ВС отметил, что при разрешении спора о признании лица утратившим право пользования жилым помещением в порядке статей 71, 72 ЖК Украины доказыванию сторонами и установлению судами подлежат обстоятельства продолжительности временного отсутствия лица в жилом помещении, а также уважительность причин такого отсутствия.

Анализ положений статей 71, 72 ЖК Украины свидетельствует о том, что для признания лица утратившим право пользования жилым помещением необходимо наличие одновременно двух условий, а именно: отсутствие лица без уважительных причин свыше установленного срока, а также отсутствие уважительных причин непроживания по адресу такого жилого помещения.

Суд также указал, что на истца процессуальный закон возлагает обязанность доказать факт отсутствия ответчика свыше сроков, установленных статьей 71 ЖК Украины, в жилом помещении, а на ответчика — опровергнуть длительное отсутствие либо доказать, что такое отсутствие обусловлено уважительными причинами.

Отдельно Верховный Суд подчеркнул значение права на жилье, гарантированного статьей 8 Конвенции, и напомнил, что утрата жилья является наиболее крайней формой вмешательства в право на уважение жилища.

Следовательно, при разрешении спора о наличии предусмотренных законом оснований для выселения лица либо признания его утратившим право пользования, что по своей сути является лишением права на жилье, суд в каждом конкретном деле, исходя из принципа верховенства права, должен оценить, является ли вмешательство в право лица на уважение его жилища не только законным, но и «необходимым в демократическом обществе».

Иными словами, оно должно соответствовать «насущной общественной необходимости», в частности быть соразмерным преследуемой законной цели.

ВС указал, что истец не доказала надлежащими доказательствами факт того, что в период с мая 2019 года по май 2022 года ответчик не проживал в спорной квартире без уважительных причин, поскольку между сторонами существовал длительный затяжной конфликт и неприязненные отношения, а она фактически не допускала ответчика в спорное жилье.

Кроме того, Суд подчеркнул, что имеющимися в деле документами подтверждено, что с июня 2022 года ответчик был призван на военную службу по мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины, в конце 2024 года получил ранение и проходил лечение и реабилитацию.

Таким образом, его отсутствие в спорном жилье с момента мобилизации и на момент подачи иска обусловлено уважительными причинами (исполнением конституционной обязанности), что исключает утрату права на жилье по статьям 71, 72 ЖК Украины.

Также Верховный Суд поддержал вывод апелляционного суда о том, что при отсутствии убедительных доказательств длительного и сознательного непроживания ответчика в спорном жилье без уважительных причин лишение его права пользования этим жилым помещением будет противоречить требованиям закона и гарантиям, закрепленным статьей 8 Конвенции.

Таким образом, Верховный Суд оставил без изменений постановление апелляционного суда, которым отказано в признании ответчика утратившим право пользования жильем.

Следовательно, прохождение военной службы по мобилизации и последующее лечение после ранения являются уважительными причинами непроживания. Кроме того, при разрешении подобных споров суды должны учитывать гарантии права на жилье, предусмотренные статьей 8 Конвенции, и оценивать соразмерность вмешательства в это право.

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