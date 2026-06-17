Кто получит наследство, если умерший не имел детей — Верховный суд Польши разрешил спор между вдовой и братом

Вдова хотела унаследовать все имущество мужа, однако Верховный суд Польши встал на сторону его сводного брата.

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Даже если один из родителей заранее отказался от права наследования, это не означает, что брат или сестра умершего автоматически теряют право на долю наследства. К такому выводу пришел Верховный суд Польши, рассмотрев спор между вдовой наследодателя и его сводным братом.

Так, Гражданская палата Верховного суда Польши приняла решение, которое уточняет правила наследования между братьями и сестрами в случаях, когда один из родителей наследодателя ранее заключил договор об отказе от наследства.

Суд пришел к выводу, что отказ одного из родителей от наследования, распространяющийся также на его потомков, не лишает братьев или сестер наследодателя права унаследовать ту часть имущества, которая принадлежала бы другому родителю, если тот умер раньше наследодателя.

В чем заключался спор

В Верховный суд Польши обратился окружной суд города Гливице, который рассматривал дело о наследстве после смерти мужчины по имени Дариуш С.

Его жена Ольга С. подала заявление о признании права на наследство. Она указала, что муж умер без завещания, не имел детей, его мать умерла раньше, а отец еще при жизни отказался от права наследования.

Однако на наследство претендовал также сводный брат умершего Ян М. Он настаивал, что имеет самостоятельное право на наследование.

Суд первой инстанции согласился с его аргументами и установил, что наследство должно быть распределено следующим образом:

жена умершего — 3/4 наследства;

• сводный брат — 1/4 наследства.

Почему брат получил долю наследства

В ходе рассмотрения дела суд установил, что Дариуш С. не оставил потомков, а его мать умерла до открытия наследства.

Согласно польскому гражданскому законодательству, если один из родителей наследодателя не дожил до открытия наследства, его доля переходит к братьям и сестрам умершего в равных частях.

При этом право братьев и сестер на наследование является их собственным правом и не возникает как производное от прав родителей.

Именно поэтому суд пришел к выводу, что даже если отец наследодателя отказался от наследства, это не может автоматически лишить его детей права унаследовать долю, которая принадлежала бы другому родителю.

Позиция Верховного суда Польши

Перед Верховным судом встал вопрос: распространяются ли последствия отказа одного из родителей от наследования на братьев и сестер наследодателя и как в таком случае должно распределяться наследство между ними и супругом или супругой умершего.

Постановлением от 3 июня Гражданская палата Верховного суда Польши подтвердила, что отказ одного из родителей от наследования не влияет на право братьев и сестер наследодателя получить ту часть наследства, которая переходит к ним вследствие смерти другого родителя до открытия наследства.

Фактически суд признал, что брат или сестра наследодателя имеют собственное право на такое наследование, которое основывается на родственной связи с наследодателем, а не на праве отца или матери, отказавшихся от наследства.

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