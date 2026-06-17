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Хто отримає спадщину, якщо померлий не мав дітей — Верховний суд Польщі вирішив спір між вдовою та братом

21:17, 17 червня 2026
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Вдова хотіла успадкувати все майно чоловіка, але Верховний суд Польщі став на бік його зведеного брата.
Хто отримає спадщину, якщо померлий не мав дітей — Верховний суд Польщі вирішив спір між вдовою та братом
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Навіть якщо один із батьків заздалегідь відмовився від права на спадкування, це не означає, що брат або сестра померлого автоматично втрачають право на частку спадщини. Такий висновок зробив Верховний суд Польщі, розглянувши спір між вдовою спадкодавця та його зведеним братом.

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Так, Цивільна палата Верховного суду Польщі ухвалила рішення, яке уточнює правила спадкування між братами та сестрами у випадках, коли один із батьків спадкодавця раніше уклав договір про відмову від спадщини.

Суд дійшов висновку, що відмова одного з батьків від спадкування, яка поширюється і на його нащадків, не позбавляє братів чи сестер спадкодавця права успадкувати ту частину майна, яка належала б іншому з батьків, якщо той помер раніше за спадкодавця.

У чому полягав спір

До Верховного суду Польщі звернувся окружний суд міста Глівіце, який розглядав справу про спадщину після смерті чоловіка на ім’я Даріуш С.

Його дружина Ольга С. подала заяву про визнання права на спадщину. Вона зазначила, що чоловік помер без заповіту, не мав дітей, його мати померла раніше, а батько ще за життя відмовився від права спадкування.

Однак на спадщину претендував також зведений брат померлого Ян М. Він наполягав, що має самостійне право на спадкування.

Суд першої інстанції погодився з його аргументами та встановив, що спадщина має бути розподілена так:

  • дружина померлого — 3/4 спадщини;
  • зведений брат — 1/4 спадщини.

Чому брат отримав частку спадщини

Під час розгляду справи суд встановив, що Даріуш С. не залишив нащадків, а його мати померла до відкриття спадщини.

За польським цивільним законодавством, якщо один із батьків спадкодавця не дожив до відкриття спадщини, його частка переходить до братів і сестер померлого у рівних частках.

При цьому право братів і сестер на спадкування є їхнім власним правом і не виникає як похідне від прав батьків.

Саме тому суд дійшов висновку, що навіть якщо батько спадкодавця відмовився від спадщини, це не може автоматично позбавити його дітей права успадкувати частку, яка належала б іншому з батьків.

Позиція Верховного суду Польщі

Перед Верховним судом постало питання: чи поширюються наслідки відмови одного з батьків від спадкування на братів і сестер спадкодавця та як у такому разі має розподілятися спадщина між ними і чоловіком або дружиною померлого.

Ухвалою від 3 червня Цивільна палата Верховного суду Польщі підтвердила, що відмова одного з батьків від спадкування не впливає на право братів і сестер спадкодавця отримати ту частину спадщини, яка переходить до них через смерть іншого з батьків до відкриття спадщини.

Фактично суд визнав, що брат або сестра спадкодавця мають власне право на таке спадкування, яке ґрунтується на родинному зв’язку зі спадкодавцем, а не на праві батька чи матері, які відмовилися від спадщини.

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