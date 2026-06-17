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Олега Брюховецького обрано головою Савранського райсуду Одеської області

14:42, 17 червня 2026
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Зборами суддів обрано голову Савранського районного суду Одеської області.
Олега Брюховецького обрано головою Савранського райсуду Одеської області
Фото: sr.od.court.gov.ua
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У вівторок, 16 червня, відбулися збори суддів Савранського районного суду Одеської області, на порядок денний яких було винесено питання про обрання голови суду.

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За результатами таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють в Савранському районному суді Одеської області, головою суду обрано Брюховецького Олега Юрійовича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається суддями цього суду строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області. 

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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суд суддя

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