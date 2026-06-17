Олега Брюховецького обрано головою Савранського райсуду Одеської області

Зборами суддів обрано голову Савранського районного суду Одеської області.

Фото: sr.od.court.gov.ua

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У вівторок, 16 червня, відбулися збори суддів Савранського районного суду Одеської області, на порядок денний яких було винесено питання про обрання голови суду.

За результатами таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють в Савранському районному суді Одеської області, головою суду обрано Брюховецького Олега Юрійовича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається суддями цього суду строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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