СЗЧ без судимості: нові правила повернення військових, строки поновлення служби та грошового забезпечення

Програма обіцяє право вибору підрозділу та звільнення від кримінальної відповідальності, але має дедлайни.

Фото: Войтек Радванський / AFP

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В Україні стартував експериментальний проект, який змінює правила для тих, хто самовільно залишив частину. Вперше держава пропонує реальний механізм добровільного повернення з правом вибору підрозділу, відновленням усіх соціальних гарантій та перспективою закриття кримінальних проваджень без вироку суду.

Як зазначив Міністр оборони Михайло Федоров, за декілька днів через Армія+ уже подано майже 200 рапортів на повернення із СЗЧ. Із них 51 погоджено, а військові отримали можливість продовжити службу в обраних підрозділах.

Дедлайни від Міноборони

Проте можливість скористатися цим механізмом є обмеженою в часі, а сама процедура містить низку юридичних нюансів, незнання яких може призвести до негативних наслідків.

Право на участь у проекті мають військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Держспецтрансслужби (ДССТ), які самовільно залишили частину або дезертирували.

Порядок поширюється на тих, у кого СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року. Якщо СЗЧ відбулося з 13 червня 2026 року або пізніше, спрощений механізм вибору частини не діє, і повернення відбуватиметься на загальних підставах без жодних преференцій.

Скористатися правом на вибір підрозділу можна лише до 20 вересня 2026 року. Після цієї дати процедура ускладнюється: після завершення програми повернення відбуватиметься через батальйони резерву та судові процедури.

На практиці це довший процес повернення, тривале очікування на відновлення виплат та відсутність впливу на те, куди направлять військового.

Важливою відмінністю від попередніх спроб амністії для осіб, що самовільно залишили частину є відсутність чіткої вказівки на те, чи стосується цей порядок осіб, які вчинили СЗЧ повторно. В експериментальному положенні про це обмеження прямо не згадано, що створює певну правову неоднозначність.

Алгоритм повернення в один клік

Основним інструментом для подання рапорту є застосунок Армія+. Водночас для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) зберігається можливість подати документи через центри рекрутингу або безпосередньо до обраної військової частини.

Для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ процедура складається з кількох етапів. Спочатку необхідно обрати військову частину із затвердженого Міністерством оборони переліку. При цьому переведення можливе лише в межах тієї самої структури: із ЗСУ — до ЗСУ, із ДССТ — до ДССТ.

Після подання рапорту його розгляд триває до семи календарних днів. У разі погодження в застосунку Армія+ з’являється статус «У дорозі» у вигляді білої стрічки. Він надає військовослужбовцю право протягом п’яти діб безперешкодно прибути до нового місця служби.

Для військовослужбовців Національної гвардії діє окрема процедура. Обов’язковою умовою є наявність рекомендаційного листа від військової частини, до якої планується переведення. Такий документ чинний протягом одного місяця.

Важливо не плутати строки, передбачені для військовослужбовців НГУ. Розгляд рапорту триває до 96 годин. Після його погодження запускається окремий етап — підготовка та підписання наказу Командувача Національної гвардії про переведення, що може зайняти до 72 годин. Лише після отримання повідомлення про підписання такого наказу військовослужбовець має прибути до нової частини протягом 48 годин. Таким чином, 72 години на оформлення наказу та 48 годин на прибуття не входять до 96-годинного строку розгляду рапорту, а є окремими етапами процедури.

Соціальні та правові гарантії військовослужбовців під час повернення зі СЗЧ

Відновлення фінансового та матеріального забезпечення

Після прибуття до військової частини та офіційного зарахування до списків особового складу військовослужбовець відновлює право на грошове забезпечення. Виплати здійснюються після оформлення відповідних наказів по частині та можуть поновлюватися протягом кількох днів, зазвичай у межах тижня.

Речове забезпечення також відновлюється відповідно до наявності майна та встановлених норм постачання. Продовольче забезпечення надається з моменту прибуття військовослужбовця до частини або пункту прийому особового складу.

Питання переміщення та службової ротації

Протягом 6 місяців з моменту зарахування до списків особового складу обраної військової частини військовослужбовець не може бути переведений до іншої частини без своєї письмової згоди.

Винятки з цього правила є чітко визначеними і включають лише:

ліквідацію військової частини;

розформування військової частини;

реорганізацію військової частини, до якої військовослужбовця було зараховано.

Перевірка статусу та взаємодія з правоохоронними органами

Підтвердженням статусу військовослужбовця можуть бути електронні або паперові документи, зокрема дані з мобільного застосунку Армія+ або припис рекрутингового центру.

Такі документи використовуються для підтвердження законності переміщення військовослужбовця. Однак вони не є абсолютною гарантією від перевірок чи зупинок з боку поліції або Військової служби правопорядку, які діють у межах своїх повноважень та перевіряють актуальний статус особи.

Проте статус у застосунку «Армія+» або паперовий припис від рекрутингового центру є легітимною підставою для поліції та ВСП не затримувати бійця під час його слідування до частини.

Кримінально-правові наслідки СЗЧ

Самовільне залишення частини кваліфікується як кримінальне правопорушення відповідно до Кримінального кодексу України. У випадку добровільного повернення військовослужбовця можливе застосування механізмів звільнення від кримінальної відповідальності або закриття провадження, однак це не відбувається автоматично.

Кожен випадок розглядається індивідуально в межах кримінального процесу, із залученням слідчих органів, прокурора, а за потреби — суду.

Частина 5 статті 401 КК України дозволяє військовослужбовцям, які вперше вчинили СЗЧ або дезертирство під час воєнного стану, уникнути кримінальної відповідальності, за умови добровільного звернення до суду чи слідства та за наявності письмової згоди командира на продовження служби.

Тобто, провадження закриваються паралельно з процесом повернення, що вимагає взаємодії з судом або слідством. Якщо військовий мав кілька епізодів СЗЧ раніше питання звільнення від кримінальної відповідальності в такому разі залишається дискусійним.

Порядок № 767 передбачає, що звільнення від кримінальної відповідальності відбувається відповідно до частини 5 статті 401 Кримінального кодексу України. Таке звільнення можливе лише за сукупності визначених законом умов:

кримінальне правопорушення (СЗЧ або дезертирство) вчинене вперше під час дії воєнного стану;

військовослужбовець добровільно звернувся із клопотанням до слідчого, прокурора або суду;

у заяві міститься намір повернутися до військової служби;

наявна письмова згода командира (начальника) військової частини на подальше проходження служби.

Звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ або дезертирство під час воєнного стану можливе лише за умови добровільного повернення до служби, подання відповідного клопотання та наявності письмової згоди командира військової частини. Рішення про закриття справи приймається виключно у процесуальному порядку органами досудового розслідування або судом.

Які військові частини входять до переліку доступних для повернення?

Відповідний перелік військових частин, до яких можуть повернутися військовослужбовці в межах експериментального механізму добровільного повернення, є визначеним і обмеженим.

Повний список доступних частин не є відкритим у вигляді єдиного публічного реєстру — він доступний безпосередньо під час подання рапорту в застосунку «Армія+», а також на спеціалізованому ресурсі szch.army.gov.ua.

Формування цього переліку здійснюється централізовано: для Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту його затверджує Міністерство оборони України, тоді як для Національної гвардії України — відповідний орган управління НГУ.

Вибір частини обмежений кількома принципами. По-перше, повернення можливе лише в межах тієї самої силової структури, в якій військовослужбовець проходив службу раніше: до ЗСУ — тільки в ЗСУ, до НГУ — лише в НГУ, до ДССТ — відповідно в ДССТ. Подання рапорту до підрозділу іншої структури не допускається і призводить до відмови.

По-друге, участь у програмі беруть не всі військові частини, а лише ті, які включені до затвердженого переліку.

Таким чином, повернення до попереднього місця служби можливе лише за умови, що ця частина входить до списку, визначеного уповноваженим органом.

Важливо: якщо військовий перебуває в СЗЧ, він має право самостійно обрати частину із запропонованого списку та навіть вказати бажану посаду, де буде найбільш ефективними. Для військовослужбовців НГУ обов'язковою умовою є отримання рекомендаційного листа від обраної частини перед подачею рапорту.

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