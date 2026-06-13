Військові можуть повернутися із СЗЧ через застосунок Армія+ — подати рапорт потрібно до 20 вересня

Військовим, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, дали 100 днів на повернення до служби за новою процедурою.

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Військовослужбовці, у яких факт самовільного залишення військової частини був зафіксований до 12 червня 2026 року, можуть повернутися на службу до 20 вересня за спрощеною процедурою та самостійно обрати новий підрозділ для подальшого проходження служби.

Найпростіший спосіб скористатися механізмом — подати рапорт через застосунок Армія+.

У застосунку військовослужбовець може обрати новий підрозділ із доступного переліку, вказати бажаний напрям служби та свій досвід, а також отримати супровід до моменту зарахування до нової військової частини.

Після погодження рапорту в Армія+ з’являється статус «В дорозі». Він підтверджує добровільне повернення на службу та надає п’ять днів для прибуття до нової військової частини.

Подати заявку також можна безпосередньо до обраної військової частини або через 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ чи 2-й Центр рекрутингу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Наразі програма доступна для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Для військовослужбовців Національної гвардії можливість подання рапорту через Армія+ має з’явитися найближчими днями.

Програма діятиме 100 днів — до 20 вересня 2026 року включно.

Алгоритм повернення через Армія+:

Перевірка. В Армія ID з’явиться стрічка «Зафіксовано відсутність на службі». Рапорт. У застосунку перейдіть у Сервіси → Рапорти → «Повернення на службу після СЗЧ». Вибір в/ч. Оберіть нову військову частину зі списку своєї структури, вкажіть напрям служби та досвід. Підпишіть рапорт онлайн. Зв’язок. Після перевірки рапорту представниками частини з вами зв’яжуться для уточнення деталей. Прибуття. Після погодження в застосунку з’явиться статус «У дорозі». Це дає 5 днів на прибуття до нового місця служби.

Для тих, кому потрібна консультація на кожному етапі, — працює гаряча лінія Міноборони: 0 800 605 100 (щодня з 09:00 до 20:00).

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін затвердив експериментальний механізм добровільного повернення на службу військовослужбовців, які під час воєнного стану самовільно залишили військові частини або дезертирували. Порядок передбачає можливість самостійно обрати нову військову частину, подати рапорт через електронні сервіси або іншим визначеним способом та пройти спрощену процедуру перевірки.

Експеримент поширюється на військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії. Після прибуття до нової військової частини для осіб, яким було призупинено військову службу, поновлюється проходження служби, дія контракту, виплата грошового забезпечення та інші види забезпечення. Також передбачена гарантія, за якою протягом шести місяців після зарахування до обраної військової частини переведення до іншого підрозділу можливе лише за письмовою згодою військовослужбовця, за винятком окремих випадків, визначених порядком.

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