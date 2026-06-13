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Военнослужащие могут вернуться из СЗЧ через приложение Армия+ — подать рапорт необходимо до 20 сентября

15:05, 13 июня 2026
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Военнослужащим, которые самовольно оставили воинскую часть до 12 июня 2026 года, дали 100 дней на возвращение к службе по новой процедуре.
Военнослужащие могут вернуться из СЗЧ через приложение Армия+ — подать рапорт необходимо до 20 сентября
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Военнослужащие, у которых факт самовольного оставления воинской части был зафиксирован до 12 июня 2026 года, могут вернуться на службу до 20 сентября по упрощенной процедуре и самостоятельно выбрать новое подразделение для дальнейшего прохождения службы.

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Самый простой способ воспользоваться механизмом — подать рапорт через приложение «Армия+».

В приложении военнослужащий может выбрать новое подразделение из доступного перечня, указать желаемое направление службы и свой опыт, а также получить сопровождение до момента зачисления в новую воинскую часть.

После согласования рапорта в «Армия+» появляется статус «В пути». Он подтверждает добровольное возвращение на службу и предоставляет пять дней для прибытия в новую воинскую часть.

Подать заявление также можно непосредственно в выбранную воинскую часть или через 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ либо 2-й Центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В настоящее время программа доступна для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Для военнослужащих Национальной гвардии возможность подачи рапорта через «Армия+» должна появиться в ближайшие дни.

Программа будет действовать 100 дней — до 20 сентября 2026 года включительно.

Алгоритм возвращения через Армия+:

  1. Проверка. В Армия ID появится уведомление «Зафиксировано отсутствие на службе».
  2. Рапорт. В приложении перейдите в Сервисы → Рапорты → «Возвращение на службу после СОЧ».
  3. Выбор в/ч. Выберите новую воинскую часть из списка своей структуры, укажите направление службы и опыт. Подпишите рапорт онлайн.
  4. Связь. После проверки рапорта представителями воинской части с вами свяжутся для уточнения деталей.
  5. Прибытие. После согласования в приложении появится статус «В пути». Это дает 5 дней на прибытие к новому месту службы.

Для тех, кому необходима консультация на каждом этапе, работает горячая линия Минобороны: 0 800 605 100 (ежедневно с 09:00 до 20:00).

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил экспериментальный механизм добровольного возвращения на службу военнослужащих, которые во время военного положения самовольно оставили воинские части или дезертировали. Порядок предусматривает возможность самостоятельно выбрать новую воинскую часть, подать рапорт через электронные сервисы или иным определенным способом и пройти упрощенную процедуру проверки.

Эксперимент распространяется на военнослужащих ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и Национальной гвардии. После прибытия в новую воинскую часть для лиц, которым военная служба была приостановлена, возобновляется прохождение службы, действие контракта, выплата денежного обеспечения и другие виды обеспечения. Также предусмотрена гарантия, согласно которой в течение шести месяцев после зачисления в выбранную воинскую часть перевод в другое подразделение возможен только с письменного согласия военнослужащего, за исключением отдельных случаев, определенных порядком.

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