Отец-одиночка совершеннолетней студентки обратился в суд после того, как ТЦК не рассмотрел его заявление о продлении отсрочки от мобилизации, которую он обосновывал обязанностью содержать дочь до достижения ею 23 лет во время её обучения.

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Донецкий окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки относительно ненадлежащего рассмотрения заявления о продлении отсрочки от призыва во время мобилизации и постановки на воинский учет. Суду предстояло выяснить, был ли ТЦК обязан рассмотреть поданное заявление и принять по его результатам соответствующее решение, а также является ли противоправным бездействие, связанное с непроведением проверки оснований для предоставления отсрочки.

Обстоятельства дела

Истец обратился в ТЦК с письменным заявлением об оформлении новой отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Заявление было направлено по почте и получено ответчиком. Обосновывая свое право на отсрочку, заявитель указал, что самостоятельно воспитывает дочь, достигшую совершеннолетия, однако продолжающую обучение по дневной форме. Он ссылался на положения статей 198 и 199 Семейного кодекса Украины, согласно которым родители обязаны содержать совершеннолетних детей, продолжающих обучение и нуждающихся в материальной помощи, до достижения ими 23 лет.

К заявлению были приложены документы, которые, по мнению заявителя, подтверждали право на продление отсрочки, в частности решение суда о лишении матери родительских прав, документы воинского учета, свидетельство о рождении дочери и справка о ее обучении. Несмотря на получение заявления, территориальный центр комплектования и социальной поддержки не рассмотрел его и не сообщил заявителю о каком-либо решении. Именно это обстоятельство стало основанием для обращения в суд с требованиями о признании бездействия противоправным, обязании внести соответствующие сведения в реестр и поставить его на воинский учет.

Позиция суда

Суд отметил, что статья 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определяет категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва во время мобилизации. Вместе с тем порядок реализации такого права регулируется Порядком организации и ведения воинского учета, утвержденным постановлением Кабинета Министров №1487, и Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров №560.

Суд обратил внимание, что согласно пункту 58 Порядка №560 военнообязанный подает заявление о предоставлении отсрочки вместе с подтверждающими документами, а такое заявление подлежит обязательной регистрации. После его поступления комиссия должна изучить документы, проверить наличие законных оснований для отсрочки и в установленный срок принять решение о предоставлении либо отказе в предоставлении отсрочки. Решение оформляется протоколом, а заявитель должен быть уведомлен о результатах его рассмотрения.

Отдельно суд подчеркнул, что ни Порядок №1487, ни Порядок №560 не содержат требования о личном посещении ТЦК для подачи заявления об отсрочке. Поэтому направление заявления почтовой связью не может быть основанием для его нерассмотрения. Суд пришел к выводу, что заявитель надлежащим образом реализовал право на подачу заявления и документов для решения вопроса о продлении отсрочки.

Суд также отметил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с возложенными на них полномочиями обязаны рассматривать обращения граждан, решать вопросы оформления отсрочек и принимать соответствующие решения. После получения заявления и документов ответчик должен был принять решение о предоставлении отсрочки либо об отказе в ее предоставлении, поскольку такие решения должны быть надлежащим образом оформлены и порождают правовые последствия для заявителя.

Поскольку ответчик не рассмотрел заявление и не принял никакого решения, суд признал, что имело место противоправное бездействие субъекта властных полномочий. Суд подчеркнул, что бездействием является несовершение действия, которое орган обязан совершить в установленный законом срок. В данном случае такое бездействие заключалось именно в нерассмотрении заявления о предоставлении отсрочки и непроведении проверки оснований для ее предоставления.

Кроме того, суд обратил внимание, что пункт 60 Порядка №560 предусматривает обязательную проверку оснований для предоставления отсрочки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Материалы дела не содержали доказательств проведения такой проверки. В связи с этим суд признал противоправным бездействие ответчика относительно непроведения проверки оснований для предоставления отсрочки.

Вместе с тем суд отказался признавать противоправным бездействие относительно непродления срока действия отсрочки, поскольку ответчик вообще не осуществил проверку оснований для ее предоставления и не установил наличие либо отсутствие соответствующего права. При таких обстоятельствах суд не мог подменять собой компетентный орган и решать вопрос о предоставлении отсрочки по существу. Аналогично суд признал преждевременным требование об обязании поставить заявителя на воинский учет, поскольку соответствующее заявление еще не было рассмотрено уполномоченным органом.

Выводы суда

Донецкий окружной административный суд по делу №200/1720/26 пришел к выводу, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки допустил противоправное бездействие, не осуществив проверку оснований для предоставления отсрочки и не рассмотрев заявление о ее продлении.

Суд обязал ответчика рассмотреть заявление заявителя от 18 февраля 2026 года, провести необходимую проверку, после чего принять решение о продлении отсрочки от призыва во время мобилизации либо предоставить мотивированный отказ в соответствии с требованиями Порядка №560. Также ответчик должен решить вопрос о постановке заявителя на воинский учет. В остальной части исковых требований суд отказал.

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