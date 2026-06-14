Продаете на нескольких маркетплейсах — как налоговая будет учитывать ваши доходы по новому закону о налоге на OLX

Как ГНС будет получать данные от различных платформ и определять превышение необлагаемого лимита в 2 тысячи евро.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одной из самых обсуждаемых норм принятого Верховной Радой закона о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, стал необлагаемый налогом лимит в размере 2 тысяч евро в год для продажи товаров через маркетплейсы. В то же время у многих пользователей возник вопрос: как именно налоговая будет определять, не превысил ли продавец этот порог, особенно если он пользуется несколькими платформами одновременно.

В профильном парламентском комитете пояснили, что контроль будет осуществляться за счет отчетности цифровых платформ и международного автоматического обмена информацией.

Как налоговая будет получать информацию о продажах

Согласно новому закону, операторы цифровых платформ должны будут передавать информацию о доходах пользователей.

Отчетность будет осуществляться один раз в год в электронной форме.

Украинские операторы платформ, а также платформы из стран, которые не присоединились к международной системе автоматического обмена информацией DPI, будут подавать информацию непосредственно в Государственную налоговую службу Украины.

В то же время операторы платформ из стран, являющихся участниками DPI, будут отчитываться перед налоговыми органами своих государств. После этого информация будет передаваться Украине в рамках международного автоматического обмена данными.

Что будет, если продавец пользуется несколькими платформами

В комитете отмечают, что ГНС сможет сопоставлять информацию, полученную от различных платформ.

Именно это позволит контролировать соблюдение лимита в 2 тысячи евро даже в случаях, когда человек продает товары одновременно через несколько маркетплейсов.

Если продавец в течение года реализует товары на десяти разных платформах и на каждой получит, например, по 1 тысяче евро дохода, налоговая служба получит данные от всех платформ и суммирует эти суммы.

Как будет облагаться налогом превышение лимита

В случае превышения необлагаемого порога ГНС будет определять сумму превышения и начислять налог только на эту разницу.

В профильном комитете привели пример: если общий доход от продажи товаров через различные платформы составит 10 тысяч евро в год, то после вычета необлагаемых 2 тысяч евро налог по ставке 10% будет начисляться на оставшиеся 8 тысяч евро.

После этого налоговая будет уведомлять лицо о необходимости уплаты соответствующей суммы.

Для чего вводится такой механизм

В комитете подчеркивают, что новые правила являются частью системы автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Закон имплементирует в украинское законодательство положения европейской директивы DAC7 и механизм DPI, которые уже применяются в странах Европейского Союза и ряде других государств.

По мнению представителей комитета, это позволит контролировать доходы, полученные через цифровые платформы, без необходимости вводить для пользователей дополнительные бюрократические процедуры или обязанность ежегодно подавать декларации.

Напомним, ранее в профильном комитете объяснили, что после вступления закона в силу маркетплейсы, сервисы такси, доставки и другие цифровые платформы должны будут зарегистрироваться в ГНС, идентифицировать пользователей, удерживать налоги и передавать налоговым органам информацию о доходах, полученных через такие сервисы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.