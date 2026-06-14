Продаєте на кількох маркетплейсах — як податкова рахуватиме ваші доходи за новим законом про податок на OLX

Як ДПС отримуватиме дані від різних платформ та визначатиме перевищення неоподатковуваного ліміту у 2 тисячі євро.

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Однією з найбільш обговорюваних норм ухваленого Верховною Радою закону про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, став неоподатковуваний ліміт у розмірі 2 тисяч євро на рік для продажу товарів через маркетплейси. Водночас у багатьох користувачів виникло питання: як саме податкова визначатиме, чи не перевищив продавець цей поріг, особливо якщо він користується кількома платформами одночасно.

У профільному парламентському комітеті пояснили, що контроль здійснюватиметься за рахунок звітності цифрових платформ та міжнародного автоматичного обміну інформацією.

Як податкова отримуватиме інформацію про продажі

Згідно з новим законом, оператори цифрових платформ повинні будуть передавати інформацію про доходи користувачів.

Звітування здійснюватиметься один раз на рік в електронній формі.

Українські оператори платформ, а також платформи з країн, які не приєдналися до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією DPI, подаватимуть інформацію безпосередньо до Державної податкової служби України.

Водночас оператори платформ із країн, які є учасниками DPI, звітуватимуть податковим органам своїх держав. Після цього інформація передаватиметься Україні в межах міжнародного автоматичного обміну даними.

Що буде, якщо продавець користується кількома платформами

У комітеті зазначають, що ДПС зможе зіставляти інформацію, отриману від різних платформ.

Саме це дозволить контролювати дотримання ліміту в 2 тисячі євро навіть у випадках, коли людина продає товари одночасно через декілька маркетплейсів.

Якщо продавець протягом року реалізує товари на десяти різних платформах і на кожній отримає, наприклад, по 1 тисячі євро доходу, податкова служба отримає дані від усіх платформ та підсумує ці суми.

Як оподатковуватиметься перевищення ліміту

У разі перевищення неоподатковуваного порогу ДПС визначатиме суму перевищення та нараховуватиме податок лише на цю різницю.

У профільному комітеті навели приклад: якщо загальний дохід від продажу товарів через різні платформи становитиме 10 тисяч євро на рік, то після вирахування неоподатковуваних 2 тисяч євро податок за ставкою 10% нараховуватиметься на решту 8 тисяч євро.

Після цього податкова повідомлятиме особу про необхідність сплати відповідної суми.

Для чого запроваджується такий механізм

У комітеті наголошують, що нові правила є частиною системи автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Закон імплементує до українського законодавства положення європейської директиви DAC7 та механізм DPI, які вже застосовуються в країнах Європейського Союзу та низці інших держав.

На думку представників комітету, це дозволить контролювати доходи, отримані через цифрові платформи, без необхідності запроваджувати для користувачів додаткові бюрократичні процедури або обов’язок щорічно подавати декларації.

Нагадаємо, раніше у профільному комітеті пояснили, що після набуття чинності законом маркетплейси, сервіси таксі, доставки та інші цифрові платформи повинні будуть зареєструватися в ДПС, ідентифікувати користувачів, утримувати податки та передавати податковим органам інформацію про доходи, отримані через такі сервіси.

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