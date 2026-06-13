ТЦК оголосив чоловіка в розшук через непроходження ВЛК без виклику повісткою: суд визнав дії протиправними

Волинський окружний адмінсуд дійшов висновку, що відсутність проходження військово-лікарської комісії не може бути підставою для внесення військовозобов’язаного до розшуку, якщо йому не вручали повістку.

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Волинський окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо визнання протиправними дій з внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення правил військового обліку та зобов’язання виключити такі відомості з реєстру.

Позивач оскаржив внесення до Реєстру інформації про те, що він не пройшов або відмовився від проходження військово-лікарської комісії, а також пов’язані з цим відомості про його розшук і звернення територіального центру комплектування та соціальної підтримки до органів Національної поліції для доставлення його з метою складання протоколу.

Суть справи

Позивач зазначав, що під час користування мобільним застосунком «Резерв+» виявив у своєму електронному військово-обліковому документі відмітку про порушення правил військового обліку. У документі містилася інформація про розшук із підстави «не пройшли (відмовились від проходження) ВЛК», датою початку якого визначено 10 листопада 2025 року. Також було зазначено, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки того ж дня звернувся до органів Національної поліції для доставлення його з метою складання протоколу через непроходження або відмову від проходження військово-лікарської комісії.

Позивач наголошував, що жодного разу не викликався до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, не отримував повісток про виклик, а його персональні дані були уточнені своєчасно. Крім того, він не притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а щодо нього не складалися постанови чи протоколи за статтями 210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також позивач звертав увагу, що йому була надана відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації до 3 травня 2026 року.

З матеріалів справи вбачається, що в застосунку «Резерв+» містилися відомості про перебування позивача на військовому обліку як військовозобов’язаного, факт оновлення персональних даних 8 липня 2024 року та наявність відстрочки від призову до 3 травня 2026 року. Одночасно в електронному військово-обліковому документі була відображена інформація про порушення правил військового обліку, оголошення розшуку та звернення ТЦК та СП до органів Національної поліції.

З метою з’ясування підстав внесення таких відомостей представник позивача направив адвокатський запит до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У відповіді ТЦК та СП повідомив, що у нього відсутня інформація про проходження позивачем військово-лікарської комісії та стан його здоров’я, у зв’язку з чим останньому необхідно прибути до територіального центру для уточнення даних.

Позиція суду

Суд зазначив, що правове регулювання відносин у сфері виконання громадянами військового обов’язку здійснюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу». Військовий обов’язок включає, зокрема, дотримання правил військового обліку, а персонально-якісний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів ведеться шляхом внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Суд встановив, що позивач виконав вимогу законодавства щодо уточнення персональних даних після набрання чинності Законом №3633-IX, оскільки оновив їх 8 липня 2024 року, тобто в межах встановленого законодавством строку.

При цьому суд звернув увагу, що органом ведення Реєстру є територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який зобов’язаний забезпечувати актуальність та достовірність відомостей, що вносяться до бази даних Реєстру.

Аналізуючи норми законодавства щодо проходження військово-лікарської комісії, суд зазначив, що медичний огляд військовозобов’язаних проводиться на підставі відповідного направлення та за викликом територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації резервісти та військовозобов’язані зобов’язані з’являтися для проходження медичного огляду у строк та місце, зазначені у повістці.

Суд дійшов висновку, що передумовою проходження військово-лікарської комісії є належний виклик військовозобов’язаного або резервіста. Чинне законодавство не покладає на військовозобов’язаного обов’язок самостійно проходити військово-лікарську комісію, за винятком випадків зміни стану здоров’я чи інших обставин, які потребують такого проходження.

У ході розгляду справи № 140/2125/26 не було надано жодних доказів того, що позивач отримував повістку або інше повідомлення про необхідність проходження військово-лікарської комісії. Відповідач також не подав відзиву на позов і не надав доказів на підтвердження правомірності внесення до Реєстру спірних відомостей.

Висновки суду

Суд дійшов висновку, що за відсутності доказів належного виклику позивача для проходження військово-лікарської комісії у нього не виник обов’язок проходити ВЛК. Відтак відсутні правові підстави для висновку про те, що він не пройшов або відмовився від проходження військово-лікарської комісії.

За таких обставин внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення позивачем правил військового обліку, а також відомостей про його розшук з підстав непроходження або відмови від проходження військово-лікарської комісії є протиправним.

Суд визнав протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо внесення до Реєстру відомостей про порушення позивачем правил військового обліку та зобов’язав виключити такі відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У зв’язку із задоволенням позову в повному обсязі суд також стягнув на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача судовий збір у сумі 1331,20 грн.

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