Гарантии независимости судебной власти: Комитет по вопросам правовой политики подготовил предложения к Бюджетной декларации

Неэффективность системы финансового обеспечения гарантий независимости судебной власти ставит под угрозу независимое и беспристрастное правосудие — Комитет по вопросам правовой политики.

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Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, одобренную постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июня 2026 года № 793. Об этом сообщили в Верховной Раде.

Комитет обратил внимание на то, что размер прожиточного минимума, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, должен быть унифицирован с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кроме того, Комитет предложил учесть положения Дорожной карты по вопросам верховенства права при формировании положений и показателей Бюджетной декларации на 2027–2029 годы.

Также в Комитете отметили, что перед украинской судебной системой стоят серьезные вызовы, а неэффективность системы финансового, материально-технического и социального обеспечения гарантий независимости судебной власти ставит под угрозу независимое и беспристрастное правосудие, а следовательно, создает риски для успешной европейской интеграции Украины.

Учитывая изложенное, Комитет по вопросам правовой политики решил подать в Комитет по вопросам бюджета предложения к Бюджетной декларации на 2027–2029 годы. Также в Комитет по вопросам бюджета будут переданы предложения Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда, Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, Министерства юстиции Украины к Бюджетной декларации на 2027–2029 годы.

В парламенте напомнили, что в соответствии с частью третьей статьи 152 Регламента Верховной Рады Украины комитеты разрабатывают свои предложения по бюджетной политике с учетом Бюджетной декларации и подают их в комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, в десятидневный срок со дня поступления Бюджетной декларации в Верховную Раду Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы — ключевой фискальный документ среднесрочного планирования. Документ, запланированный к использованию на следующий трехлетний цикл, базируется на компромиссах между потребностями обороны, социальными обязательствами и требованиями международных партнеров. Декларация закладывает основу макроэкономической стабильности, но в то же время содержит ряд мер, необходимых для сокращения дефицита бюджета с 18,5% в 2026 году до 5,5% в 2029-м.

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