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Гарантії незалежності судової влади: Комітет з питань правової політики напрацював пропозиції до Бюджетної декларації

12:24, 3 липня 2026
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Неефективність системи фінансового забезпечення гарантій незалежності судової влади ставить під загрозу незалежне та неупереджене правосуддя — Комітет з питань правової політики.
Гарантії незалежності судової влади: Комітет з питань правової політики напрацював пропозиції до Бюджетної декларації
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Комітет з питань правової політики розглянув Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, схвалену постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2026 року №793. Про це повідомили у Верховній Раді.

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Комітет звернув увагу на те, що розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, має бути уніфікований з розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, Комітет запропонував врахувати положення Дорожньої карти з питань верховенства права під час формування положень та показників Бюджетної декларації на 2027-2029 роки.

Також у Комітеті зазначили, що перед українською судовою системою постають серйозні виклики, а неефективність системи фінансового, матеріально-технічного та соціального забезпечення гарантій незалежності судової влади ставить під загрозу незалежне та неупереджене правосуддя, а відтак несе ризики для успішної європейської інтеграції України.

Враховуючи вищевикладене, Комітет з питань правової політики вирішив подати до Комітету з питань бюджету пропозиції до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки. Також до Комітету з питань бюджету будуть передані пропозиції Конституційного Суду України, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, Міністерства юстиції України до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки.

У парламенті нагадали, що відповідно до частини третьої статті 152 Регламенту Верховної Ради України комітети розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики з урахуванням Бюджетної декларації і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, у десятиденний строк з дня надходження Бюджетної декларації до Верховної Ради України.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки — ключовий фіскальний документ середньострокового планування. Документ запланований до використання на наступний трирічний цикл базується на компромісах між потребами оборони, соціальними зобов’язаннями та вимогами міжнародних партнерів. Декларація закладає основу макроекономічної стабільності, але водночас містить низку заходів, необхідних для скорочення дефіциту бюджету з 18,5% у 2026 році до 5,5% у 2029-му.

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