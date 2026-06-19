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Курс доллара до 51,5 грн и налог на OLX: Кабмин одобрил Бюджетную декларацию 2027–2029

13:00, 19 июня 2026
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Кабмин прописал в декларации новые правила: ставку 50% на прибыль банков продлят на 2027 год, а для цифровых платформ и маркетплейсов впервые введут 10% налог.
Курс доллара до 51,5 грн и налог на OLX: Кабмин одобрил Бюджетную декларацию 2027–2029
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Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы — ключевой фискальный документ среднесрочного планирования. Документ, запланированный к использованию на следующий трехлетний цикл, базируется на компромиссах между потребностями обороны, социальными обязательствами и требованиями международных партнеров. Декларация закладывает основу макроэкономической стабильности, но в то же время содержит ряд мер, необходимых для сокращения дефицита бюджета с 18,5% в 2026 году до 5,5% в 2029-м.

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Осторожный оптимизм на фоне девальвационного тренда

Правительство обновило макроэкономический прогноз, заложив более сдержанные темпы восстановления экономики с учетом последствий разрушения энергетической инфраструктуры и сохранения структурных дисбалансов на рынке труда.

Базовый сценарий предусматривает постепенное ускорение темпов роста экономики: реальный ВВП должен вырасти на 4,5% в 2027 году, а к 2029 году темпы роста могут достичь 6,7%.

Одним из ключевых показателей для бизнеса и населения остается динамика обменного курса. Правительственный прогноз предусматривает постепенное обесценивание: со среднегодового показателя около 47,1 грн за доллар в 2027 году до 51,5 грн за доллар в конце 2029 года.

В то же время инфляционные ожидания были пересмотрены в сторону повышения. Согласно прогнозу, инфляция составит 9,3% в 2027 году, после чего будет постепенно замедляться до 5,1% в конце прогнозного периода.

Правительственная оценка сочетает умеренный оптимизм относительно темпов экономического восстановления с признанием долгосрочных валютных и инфляционных рисков, которые будут продолжать влиять на покупательную способность населения и инвестиционную активность бизнеса.

Доходы бюджета и налоги: государство готовит новые правила для бизнеса

Фискальная часть Бюджетной декларации предусматривает дальнейшее наращивание доходов государственного бюджета и сохранение повышенной налоговой нагрузки на отдельные секторы экономики. Для этого правительство рассчитывает на реализацию комплекса мер по обеспечению финансовой устойчивости и сбалансированию государственных финансов.

Банковский сектор

Одним из наиболее чувствительных решений остается налогообложение прибыли банков. Правительство предлагает сохранить повышенную ставку налога на прибыль на уровне 50% в 2027 году. Только с 2028 года предусмотрено ее снижение до 25%, что все равно будет превышать общую ставку корпоративного налогообложения.

Цифровые платформы

Впервые на уровне среднесрочного бюджетного планирования официально зафиксировано намерение ввести налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы. Речь идет о ставке в 10%, которая может коснуться участников рынка онлайн-услуг, маркетплейсов и платформ цифровой экономики.

Акцизная гармонизация с ЕС

В рамках евроинтеграционных обязательств Украина продолжит постепенное повышение акцизов на табачные изделия и топливо. В частности, специфическая ставка акциза на сигареты должна вырасти до 67 евро за 1000 штук в 2028–2029 годах, приближаясь к минимальным стандартам Европейского Союза.

Военный сбор

Базовая ставка останется на уровне 5%. Для физических лиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп предусмотрена уплата сбора в размере 10% минимальной заработной платы, тогда как для плательщиков третьей группы ставка составит 1% от полученного дохода.

В целом налоговая политика на ближайшие годы демонстрирует стремление правительства увеличить внутренние источники наполнения бюджета в условиях военного времени и постепенного сокращения объемов внешней финансовой поддержки. В то же время для бизнеса это означает сохранение высокой налоговой нагрузки и необходимость адаптации к новым фискальным правилам.

Расходы бюджета: оборона остается приоритетом, но акцент постепенно смещается на развитие

Структура расходов, заложенная в Бюджетной декларации на 2027–2029 годы, свидетельствует о стремлении правительства объединить потребности военного времени с долгосрочными задачами экономического восстановления. Несмотря на сохранение сектора безопасности как главного приоритета, все большее внимание уделяется инвестициям в развитие инфраструктуры, человеческого капитала и поддержку предпринимательства.

Наибольшим направлением бюджетных расходов будет оставаться сектор безопасности и обороны. В 2027 году на эти цели планируется направить 2,76 трлн грн. В то же время правительство прогнозирует постепенное сокращение этого ресурса до 1,69 трлн грн в 2029 году при условии улучшения ситуации с безопасностью и снижения интенсивности военных рисков.

Общий объем государственных инвестиций на протяжении 2027–2029 годов должен составить 270,9 млрд грн. Наибольшие объемы финансирования предусмотрены для образования и науки — 78,5 млрд грн, транспортной инфраструктуры — 73 млрд грн, а также развития муниципальной инфраструктуры — 46,5 млрд грн. Такое распределение свидетельствует о намерении правительства создать основу для послевоенного экономического роста.

Поддержка бизнеса: ставка на кредиты, гранты и восстановление производства

Одним из ключевых инструментов экономической политики в 2027–2029 годах должно стать финансирование Национального учреждения развития, через которое государство планирует продолжить поддержку предпринимательства в условиях военного положения и послевоенного восстановления.

Правительство рассчитывает, что реализация соответствующих программ позволит обеспечить работу предприятий в наиболее уязвимых секторах экономики, поддержать аграрных производителей и промышленность, способствовать восстановлению релоцированных предприятий и стимулировать возвращение бизнес-активности на деоккупированные территории.

Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» будет сохранена в качестве основного драйвера стабильности. Основной акцент будет сделан на инструментах удешевления финансирования для бизнеса. Значительная часть средств будет направляться на частичную компенсацию процентных ставок по кредитам, а также компенсацию расходов по договорам финансового лизинга и факторинга для субъектов предпринимательства.

Отдельным направлением останется безвозвратная государственная поддержка в форме грантов. Бюджетная декларация предусматривает ежегодное финансирование таких программ в размере 1,37 млрд грн в течение 2027–2029 годов.

Грантовые средства планируется направлять на:

  • создание, модернизацию и расширение предприятий перерабатывающей промышленности;
  • развитие садоводства, ягодничества и виноградарства;
  • создание и модернизацию тепличных хозяйств;
  • строительство овощехранилищ и фруктохранилищ.

Правительство ожидает, что сочетание кредитных и грантовых инструментов позволит не только сохранить экономическую активность в военный период, но и обеспечить создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений и формирование основы для долгосрочного экономического восстановления страны.

Социальные стандарты: постепенный рост доходов населения

Правительство декларирует намерение обеспечить повышение социальных стандартов темпами, превышающими прогнозируемую инфляцию, хотя реальный эффект таких решений в значительной степени будет зависеть от экономической динамики и курсовой стабильности.

Минимальная заработная плата. Предусматривается постепенное повышение минимальной зарплаты с 8 647 грн в 2026 году до 11 114 грн в 2029 году. Общий рост за трехлетний период составит почти 29%.

Прожиточный минимум. Базовый социальный показатель для расчета ряда выплат и пособий должен вырасти с 3 209 грн до 4 151 грн на одного человека.

Пенсионное обеспечение. Декларация предусматривает ежегодную индексацию пенсий и увеличение расходов на пенсионное обеспечение военнослужащих. В то же время прогнозируется существенный рост поступлений единого социального взноса, которые к 2029 году могут достичь 971,1 млрд грн.

Поддержка ветеранов. Одним из наиболее динамичных направлений социальной политики станет ветеранская политика. Расходы на соответствующие программы планируется увеличить более чем в два раза — с 11,8 млрд грн в 2027 году до 24,9 млрд грн в 2029 году. Финансирование будет охватывать жилищные компенсации, программы реабилитации, адаптации и социальной поддержки ветеранов войны.

В целом бюджетная стратегия на 2027–2029 годы демонстрирует попытку перейти от модели экстренного финансирования военного времени к постепенному восстановлению инвестиционной и социальной составляющих государственной политики, сохраняя при этом оборону в качестве безусловного приоритета государственных расходов.

Риски и альтернативный сценарий

Декларация разработана по базовому сценарию, предусматривающему существенное улучшение безопасности с 2027 года, но содержит и сценарий устойчивости на случай затяжной войны.

Продолжение боевых действий высокой интенсивности потребует пересмотра расходов на оборону и увеличения дефицита.

Дальнейшее разрушение инфраструктуры может обусловить еще более умеренные темпы восстановления и усиление инфляционного давления.

Отношение государственного долга к ВВП пиково вырастет до 114,2% в 2028 году, что требует крайне осторожной политики заимствований.

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Курс доллара до 51,5 грн и налог на OLX: Кабмин одобрил Бюджетную декларацию 2027–2029

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