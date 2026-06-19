Имущество на имя родственников и недвижимость в Польше — правоохранителя подозревают в незаконном обогащении на сумму почти 16 млн грн

Следствие установило, что чиновник оформлял элитную недвижимость и автомобили премиум-класса на имя родственников, не имея подтвержденных законных доходов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГБР сообщило о подозрении начальнику одного из подразделений правоохранительного органа Полтавской области в незаконном обогащении. Разница между стоимостью приобретенного имущества и его официальными доходами составляет почти 16 млн гривен.

В ГБР отметили, что выявление незаконного обогащения и скрытых активов должностных лиц остается одним из приоритетных направлений работы ведомства.

По информации следователей, в течение 2024–2025 годов чиновник оформлял имущество на близких родственников — мать и отчима.

Среди приобретенных активов:

автомобили Volkswagen Touareg, Tesla Model S и Lexus GX 460;

квартира в Полтаве;

две квартиры в Закарпатской области;

жилье в Варшаве.

Общая стоимость приобретенного имущества превышает 22 млн гривен. При этом официальный доход сотрудника правоохранительных органов за этот период составил около 1,1 млн гривен.

Проверка также не подтвердила наличие законных источников средств у его родственников для приобретения указанных активов.

Должностному лицу сообщено о подозрении по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере свыше 10 млн гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.