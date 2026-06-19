Мужчина-ВПЛ не стал на учет после переезда: суд признал отметку о нарушении в Резерв+ законной

Апелляционный суд: отсутствие штрафа не мешает ТЦК внести данные о нарушении в Реестр.

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Первый апелляционный административный суд пришел к выводу, что внесение в Реестр «Оберіг» и отображение в приложении «Резерв+» отметки о нарушении правил воинского учета не требует предварительного привлечения лица к административной ответственности по статьям 210 или 210-1 КУоАП.

Суд подчеркнул, что орган ведения Реестра имеет право вносить служебные данные о невыполнении военнообязанным обязанностей в сфере воинского учета. В частности, если лицо после получения статуса внутренне перемещенного лица не стало на воинский учет по новому месту пребывания в установленный законом семидневный срок, соответствующая информация может быть внесена в Реестр и отображена в приложении «Резерв+».

В то же время сама по себе отметка «нарушитель правил воинского учета» не свидетельствует о том, что лицо уже привлечено к административной ответственности.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд после того, как в приложении «Резерв+» увидел информацию о нарушении им правил воинского учета и обращении ТЦК в Национальную полицию относительно его доставления в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Мужчина считал такие действия незаконными. Он утверждал, что своевременно обновил персональные данные, не получал повесток и не привлекался к административной ответственности за нарушение правил воинского учета. По его мнению, при отсутствии протокола и постановления об административном правонарушении ТЦК не имел права вносить в Реестр сведения о нарушении воинского учета и инициировать его розыск.

В иске он просил признать противоправными действия ТЦК по внесению соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также обязать исключить эти данные из Реестра.

Что установили суды

Суды установили, что истец состоял на воинском учете в одном из ТЦК Донецкой области. В то же время в Реестре содержались сведения о его учете как внутренне перемещенного лица в городе Днепр.

Материалы дела свидетельствовали, что после получения статуса ВПЛ он не стал на воинский учет по новому месту пребывания в течение семи дней, как того требует статья 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Доказательств выполнения этой обязанности истец суду не предоставил.

В связи с выявленным нарушением через систему «Оберіг» было сформировано электронное обращение в Национальную полицию относительно доставления лица в ТЦК. Сведения об этом также отобразились в приложении «Резерв+».

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и подчеркнул, что истец фактически отождествляет два разных юридических понятия — нарушение правил воинского учета и привлечение к административной ответственности за такое нарушение.

Коллегия судей отметила, что отметка в «Резерв+» о нарушении правил воинского учета является лишь отображением служебных данных Реестра о невыполнении лицом обязанности, установленной законодательством. Такие сведения могут быть внесены в Реестр независимо от того, составлен ли протокол об административном правонарушении и вынесено ли постановление о наложении штрафа.

Суд обратил внимание, что Закон «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» позволяет вносить в Реестр не только сведения о привлечении к административной ответственности, но и служебные данные о выполнении гражданином воинской обязанности. К таким данным относится и соблюдение правил воинского учета.

Нужно ли постановление об административном правонарушении

Суд отдельно подчеркнул, что отсутствие постановления о привлечении к административной ответственности не означает отсутствия самого факта нарушения правил воинского учета.

По мнению коллегии судей, достаточным основанием для внесения в Реестр сведений о нарушении правил воинского учета является сам факт невыполнения военнообязанным соответствующей обязанности независимо от того, был ли он впоследствии привлечен к административной ответственности.

Апелляционный суд также отметил, что доставление лица в ТЦК через органы Национальной полиции может осуществляться для составления протокола об административном правонарушении в случаях, когда его невозможно оформить на месте. Поэтому отсутствие составленного протокола на момент внесения сведений в Реестр само по себе не свидетельствует о незаконности действий ТЦК.

Отдельный вывод относительно повесток

Коллегия судей отклонила и довод истца о том, что он не получал повесток.

Суд подчеркнул, что постановка на воинский учет после изменения места жительства является самостоятельной обязанностью военнообязанного. Закон не возлагает на ТЦК обязанность направлять повестки или отдельно вызывать лицо для выполнения этой обязанности. Соответственно, отсутствие повестки не освобождает от необходимости стать на воинский учет по новому месту пребывания в установленный срок.

Вывод суда

Первый апелляционный административный суд по делу № 200/10416/25 пришел к выводу, что истец не доказал выполнение обязанности по постановке на воинский учет по новому месту пребывания после получения статуса ВПЛ.

При таких обстоятельствах ТЦК имел фактические и правовые основания для внесения в Реестр служебных сведений о нарушении правил воинского учета. Отображение соответствующей отметки в «Резерв+» суд признал правомерным, а оснований для исключения этих сведений из Реестра не установил.

В результате апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу истца и подтвердил законность решения Донецкого окружного административного суда об отказе в иске.

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