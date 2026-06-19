Чоловік-ВПО не став на облік після переїзду: суд визнав відмітку про порушення у Резерв+ законною

Апеляційний суд: відсутність штрафу не заважає ТЦК внести дані про порушення до Реєстру.

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Перший апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що внесення до Реєстру «Оберіг» та відображення у застосунку «Резерв+» відмітки про порушення правил військового обліку не потребує попереднього притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтями 210 або 210-1 КУпАП.

Суд наголосив, що орган ведення Реєстру має право вносити службові дані про невиконання військовозобов’язаним обов’язків у сфері військового обліку. Зокрема, якщо особа після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи не стала на військовий облік за новим місцем перебування у встановлений законом семиденний строк, відповідна інформація може бути внесена до Реєстру та відображена у застосунку «Резерв+».

Водночас сама по собі позначка «порушник правил військового обліку» не свідчить про те, що особу вже притягнуто до адміністративної відповідальності.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду після того, як у застосунку «Резерв+» побачив інформацію про порушення ним правил військового обліку та звернення ТЦК до Національної поліції щодо його доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Чоловік вважав такі дії незаконними. Він стверджував, що своєчасно оновив персональні дані, не отримував повісток та не був притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. На його думку, за відсутності протоколу та постанови про адміністративне правопорушення ТЦК не мав права вносити до Реєстру відомості про порушення військового обліку та ініціювати його розшук.

У позові він просив визнати протиправними дії ТЦК щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також зобов’язати виключити ці дані з Реєстру.

Що встановили суди

Суди встановили, що позивач перебував на військовому обліку в одному з ТЦК Донецької області. Водночас у Реєстрі містилися відомості про його облік як внутрішньо переміщеної особи у місті Дніпро.

Матеріали справи свідчили, що після отримання статусу ВПО він не став на військовий облік за новим місцем перебування протягом семи днів, як цього вимагає стаття 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Доказів виконання цього обов’язку позивач суду не надав.

У зв’язку з виявленим порушенням через систему «Оберіг» було сформовано електронне звернення до Національної поліції щодо доставлення особи до ТЦК. Відомості про це також відобразилися у застосунку «Резерв+».

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та наголосив, що позивач фактично ототожнює два різні юридичні поняття — порушення правил військового обліку та притягнення до адміністративної відповідальності за таке порушення.

Колегія суддів зазначила, що відмітка у «Резерв+» про порушення правил військового обліку є лише відображенням службових даних Реєстру щодо невиконання особою обов’язку, встановленого законодавством. Такі відомості можуть бути внесені до Реєстру незалежно від того, чи складено протокол про адміністративне правопорушення та чи винесено постанову про накладення штрафу.

Суд звернув увагу, що Закон «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» дозволяє вносити до Реєстру не лише відомості про притягнення до адміністративної відповідальності, а й службові дані про виконання громадянином військового обов’язку. До таких даних належить і дотримання правил військового обліку.

Чи потрібна постанова про адміністративне правопорушення

Суд окремо підкреслив, що відсутність постанови про притягнення до адміністративної відповідальності не означає відсутності самого факту порушення правил військового обліку.

На думку колегії суддів, достатньою підставою для внесення до Реєстру відомостей про порушення правил військового обліку є сам факт невиконання військовозобов’язаним відповідного обов’язку, незалежно від того, чи було його надалі притягнуто до адміністративної відповідальності.

Апеляційний суд також зазначив, що доставлення особи до ТЦК через органи Національної поліції може здійснюватися для складення протоколу про адміністративне правопорушення у випадках, коли його неможливо оформити на місці. Тому відсутність складеного протоколу на момент внесення відомостей до Реєстру сама по собі не свідчить про незаконність дій ТЦК.

Окремий висновок щодо повісток

Колегія суддів відхилила й аргумент позивача про те, що він не отримував повісток.

Суд наголосив, що постановка на військовий облік після зміни місця проживання є самостійним обов’язком військовозобов’язаного. Закон не покладає на ТЦК обов’язку надсилати повістки або окремо викликати особу для виконання цього обов’язку. Відповідно, відсутність повістки не звільняє від необхідності стати на військовий облік за новим місцем перебування у встановлений строк.

Висновок суду

Перший апеляційний адміністративний суд у справі 200/10416/25 дійшов висновку, що позивач не довів виконання обов’язку щодо постановки на військовий облік за новим місцем перебування після отримання статусу ВПО.

За таких обставин ТЦК мав фактичні та правові підстави для внесення до Реєстру службових відомостей про порушення правил військового обліку. Відображення відповідної позначки у «Резерв+» суд визнав правомірним, а підстав для виключення цих відомостей із Реєстру не встановив.

У результаті апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу позивача та підтвердив законність рішення Донецького окружного адміністративного суду про відмову в позові.

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