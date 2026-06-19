Майно на родичів і нерухомість у Польщі – правоохоронця підозрюють у незаконному збагаченні на майже 16 млн грн
ДБР повідомило про підозру начальнику одного з підрозділів правоохоронного органу Полтавської області у незаконному збагаченні. Різниця між вартістю набутого майна та його офіційними доходами становить майже 16 млн гривень.
У ДБР зазначили, що виявлення незаконного збагачення та прихованих активів посадовців залишається одним із пріоритетних напрямів роботи відомства.
За інформацією слідчих, упродовж 2024–2025 років посадовець реєстрував майно на близьких родичів — матір та вітчима.
Серед придбаних активів:
- автомобілі Volkswagen Touareg, Tesla Model S та Lexus GX 460;
- квартира у Полтаві;
- дві квартири у Закарпатській області;
- житло у Варшаві.
Загальна вартість набутого майна перевищує 22 млн гривень. Водночас офіційний дохід правоохоронця за цей період становив близько 1,1 млн гривень.
Перевірка також не підтвердила наявності законних джерел коштів у його родичів для придбання зазначених активів.
Посадовцю повідомлено про підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 10 млн гривень.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.