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Майно на родичів і нерухомість у Польщі – правоохоронця підозрюють у незаконному збагаченні на майже 16 млн грн

13:35, 19 червня 2026
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Слідство встановило, що посадовець оформлював елітну нерухомість та преміальні авто на родичів, не маючи підтверджених законних доходів.
Майно на родичів і нерухомість у Польщі – правоохоронця підозрюють у незаконному збагаченні на майже 16 млн грн
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ДБР повідомило про підозру начальнику одного з підрозділів правоохоронного органу Полтавської області у незаконному збагаченні. Різниця між вартістю набутого майна та його офіційними доходами становить майже 16 млн гривень.

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У ДБР зазначили, що виявлення незаконного збагачення та прихованих активів посадовців залишається одним із пріоритетних напрямів роботи відомства.

За інформацією слідчих, упродовж 2024–2025 років посадовець реєстрував майно на близьких родичів — матір та вітчима.

Серед придбаних активів:

  • автомобілі Volkswagen Touareg, Tesla Model S та Lexus GX 460;
  • квартира у Полтаві;
  • дві квартири у Закарпатській області;
  • житло у Варшаві.

Загальна вартість набутого майна перевищує 22 млн гривень. Водночас офіційний дохід правоохоронця за цей період становив близько 1,1 млн гривень.

Перевірка також не підтвердила наявності законних джерел коштів у його родичів для придбання зазначених активів.

Посадовцю повідомлено про підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 10 млн гривень.

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