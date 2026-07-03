  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд висловився щодо нарахування штрафних санкцій понад 6-місячний строк під час карантину

12:43, 3 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ОП КГС ВС дійшла висновку про відсутність підстав для відступу від раніше сформованого висновку щодо продовження строку нарахування штрафних санкцій̆ на період карантину.
Верховний Суд висловився щодо нарахування штрафних санкцій понад 6-місячний строк під час карантину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Неоднорідність законодавчого регулювання строків, змінених у період карантину, та наявність різних підходів до тлумачення відповідних норм самі по собі не свідчать про необхідність відступу від раніше сформованого висновку Верховного Суду щодо застосування ч. 6 ст. 232 ГК України у взаємозв’язку з п. 7 розд. IX «Прикінцеві положення» ГК України щодо можливості нарахування штрафних санкцій понад шестимісячний строк у період дії карантину. Такого висновку дійшла ОП КГС ВС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Спір виник між ПрАТ і ТОВ у зв’язку з порушенням строків поставки товару за договором поставки. ПрАТ просив стягнути з ТОВ пеню за 7 місяців прострочення виконання зобов’язання.

Суд першої інстанції задовольнив позов повністю. Суд апеляційної інстанції не погодився з висновком місцевого господарського суду щодо правомірності нарахування позивачем пені за період, що перевищує 6 місяців, зазначивши, що застосування п. 7 розд. IX «Прикінцеві положення» ГК України в цьому випадку є безпідставним.

Перед ОП КГС ВС постало питання про наявність або відсутність підстав для відступу від правового висновку Верховного Суду щодо застосування п. 7 розд. IX «Прикінцеві положення» ГК України стосовно можливості нарахування штрафних санкцій понад шестимісячний строк у період дії карантину.

Аналізуючи доводи щодо необхідності відступу, Суд звернув увагу на особливості законодавчих змін, ухвалених у період карантину. Цими змінами було охоплено строки різної правової природи: процесуальні строки, строки звернення до суду, строки існування окремих зобов’язань, а також строки, пов’язані з нарахуванням штрафних санкцій. Така законодавча конструкція свідчить про неоднорідність регулювання відповідних строків і зумовлює необхідність обережного підходу до оцінки підстав для зміни сформованої судової практики.

Суд наголосив, що обґрунтованими підставами для відступу від уже сформованої правової позиції Верховного Суду є, зокрема: зміна законодавства; ухвалення рішення Конституційним Судом України або ж рішення Європейського суду з прав людини, висновки якого мають бути враховані національними судами; зміни у правозастосуванні, зумовлені розширенням сфери застосування певного принципу права або ж зміною доктринальних підходів до вирішення питань, тощо.

За результатами розгляду справи ОП КГС ВС дійшла висновку, що достатніх правових підстав для відступу від раніше сформованої правової позиції у цій справі не встановлено.

З постановою ОП КГС ВС від 12 червня 2026 року у справі № 910/22/24 можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд штраф судова практика КГС ВС

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи можуть відмовити у наданні адміністративної послуги через розбіжності в електронних реєстрах: що каже закон

Розбіжності між державними електронними реєстрами не є автоматичною підставою для відмови у наданні адміністративної послуги, а державний орган зобов’язаний самостійно перевірити інформацію та діяти в межах закону.

Якщо в одному провадженні кілька злочинів, примирення з потерпілим не допоможе — Верховний Суд

Верховний Суд роз'яснив, коли стаття 46 КК про примирення з потерпілим не може бути застосована.

Гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств хочуть розширити, але у Раді побоюються її комерційного використання

Законопроєкт пропонує дозволити стратегічним підприємствам отримувати пожежну техніку як гуманітарну допомогу, однак у парламенті вважають, що окремі його положення потребують додаткового уточнення.

ВРП звернеться до Офісу Генпрокурора через можливе втручання в автоматизовану систему документообігу Солом’янського райсуду

ВРП ініціювала перевірку фактів фальсифікації процесуальних документів у Солом’янському районному суді міста Києва.

Інвестор вніс понад мільйон гривень за квартиру, але кооператив не визнав оплату: як довести їі, якщо квитанція з недоліками — ВС

ВС наголосив, що під час оцінки доказів суди мають встановлювати реальність господарської операції, а не обмежуватися формальною перевіркою оформлення первинних документів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]