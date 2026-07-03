Діти до 16 років можуть виїжджати за кордон за спрощеними правилами — коли це дозволено

При перетині кордону з дитиною необхідно заздалегідь підготувати відповідні документи.

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Під час дії воєнного або надзвичайного стану в Україні діють спеціальні правила виїзду за кордон для дітей, які не досягли 16-річного віку. Неповнолітні можуть перетинати державний кордон у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата чи сестри, мачухи, вітчима або інших уповноважених осіб.

Згідно з пунктом 2-3 Правил перетинання державного кордону, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57, а також Законом України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», для перетину кордону дитині потрібен один із документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон,

проїзний документ дитини,

підтвердження внесення даних до закордонного паспорта одного з батьків, якщо дитина подорожує разом із ним.

Нотаріально посвідчена згода другого з батьків за загальним правилом потрібна, якщо дитина виїжджає з одним із батьків або іншою уповноваженою особою, і другий з батьків відсутній у пункті пропуску. У такій згоді обов’язково зазначаються країна прямування та строк перебування. Але під час воєнного стану неповнолітні діти можуть виїхати за кордон із одним із батьків без нотаріальної згоди іншого.

Водночас законодавством передбачено винятки, коли така згода не потрібна:

коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства;

коли є підтвердження смерті другого з батьків або рішення суду про позбавлення батьківських прав, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним;

коли є рішення суду або органу опіки, що дозволяє виїзд без згоди другого з батьків;

коли подано документи про значну заборгованість зі сплати аліментів;

інші випадки, прямо передбачені законом, зокрема щодо дітей з інвалідністю або окремих умов тимчасового виїзду.

Під час воєнного стану діти можуть виїжджати за кордон з одним із батьків, але до 16 років мають подорожувати лише в супроводі дорослих.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», батько, який самостійно виховує неповнолітніх дітей, може виїхати за кордон без їхньої присутності. Для цього необхідно мати належним чином оформлені документи.