«Собирай вещи и поезжай к себе в Донецк» — адвокат грубо не согласился с требованием судьи и получил проблемы

Судья обвинила львовского адвоката в разжигании национальной розни.

Очередной неприятный для судебной власти инцидент на днях произошел во Львове.

Как сообщила в Высший совет правосудия судья Шевченковского районного суда Львова Оксана Федорова (до 2015 года была судьей Ворошиловского районного суда Донецка), 18 октября в судебном заседании под ее председательством зафиксирован случай некорректного поведения адвоката.

Судья рассказала, что у нее на рассмотрении находится гражданское дело о взыскании средств за несвоевременное исполнение денежного обязательства.

Во время процедуры установления лиц в подготовительном заседании адвокат предоставил суду только удостоверение адвоката. Впрочем, как отметила Оксана Федорова, в понимании Закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его специальный статус», удостоверение адвоката не относится к документу, удостоверяющему личность.

Об этом судья Оксана Федорова сообщила адвокату и отметила необходимость соблюдения порядка установления личности.

Однако адвокат «в грубой, дерзкой форме» ответил судье, что поскольку она «приехала из Донецка и устанавливает свои порядки по установлению личности», то Оксане Федоровой «не место на Западной Украине». Также адвокат добавил, что таким судьям как Оксана Федорова вообще «не место в судебной системе».

Напоследок разъяренный адвокат призвал судью «собирать вещи и ехать к себе».

В ответ Оксана Федорова, удивленная заявлениями адвоката, вызвала в судебное заседание сотрудников судебной охраны. В сопровождении судебных охранников адвокат в итоге покинул помещение.

«По моему убеждению, противоправные действия адвоката направлены на откровенное публичное неуважение к суду, которое связано с морально - психологическим давлением, направленным на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно ч. 1 ст. 161 УК Украины», - сообщила Оксана Федорова в Совет правосудия.

Также судья добавила, что, несмотря на неприятный инцидент, суд все же принял постановление о закрытии подготовительного заседания и назначил дело к рассмотрению по сути спора.

Теперь оценку событиям в Шевченковском райсуде Львова должен дать Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.