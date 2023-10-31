До КСУ претендують народні депутати від фракції «Слуга народу»

Комітет 2 листопада розгляне документи кандидатів на посади суддів Конституційного Суду, серед яких народні депутати України від «Слуги народу».

2 листопада Комітет Верховної Ради з питань правової політики розгляне подані документи від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України. Він буде встановлювати їх відповідність визначеним Конституцією вимогам та прийматиме рішення про допуск або недопуск до конкурсного відбору.

Серед списку – народні депутати України від фракції «Слуга народу» Павло Павліш та Олександр Копиленко, член ЦВК Олександра Кармаза, судді – зокрема і суддя Великої Палати Верховного Суду Сергій Мартєв, а також низка вчених.

Всього за квотою Верховної Ради – три вакансії. Комітет може звернутися кандидатів із пропозицією надати пояснення щодо документів, якщо їх зміст є суперечливим.

Далі Комітет протягом трьох днів після прийняття рішення про допуск кандидата до конкурсного відбору передає документи кандидата до Апарату Верховної Ради для організації проведення спеціальної перевірки, а також копії таких документів до Дорадчої групи експертів для оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права кандидатів і надання списку оцінених кандидатів на посаду судді КСУ.

Апарат Верховної Ради після отримання інформації про результати спеціальної перевірки готує і передає комітету та Дорадчій групі експертів довідку про результати спецперевірки.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про кандидата, що не відповідають визначеним законом вимогам для зайняття посади, участь такого кандидата у конкурсному відборі вважається припиненою.

Нагадаємо, що конкурсний відбір відбудеться за новими правилами – кандидати проходитимуть попередній фільтр у Дорадчій групі експертів, в якій вирішальний голос мають представники, делеговані Венеційською комісією та іноземними й міжнародними організаціями, а саме колишній член Венеційської комісії від Польщі Ганна Сухоцка, колишній міністр юстиції та внутрішніх справ Республіки Словенія Алеш Залар та американський юрист, суддя у відставці, колишній Президент Конференції суддів США Морін О’Коннор.

Нижче наводимо повний список кандидатів за квотою парламенту.

Войнарівський Микола Миколайович – голова Миколаївського районного суду Миколаївської області

Різник Сергій Васильович – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Львівського національного університету імені Івана Франка

Бойко Андрій Михайлович – екс-член Вищої ради правосуддя (2015-2019), професор Києво-Могилянської академії

Камінська Наталія Василівна – професор Національного авіаційного університету, в 2020-2023 – головний консультант в Інституті законодавства Верховної Ради (нині – Дослідницька служба)

Мартєв Сергій Юрійович – суддя Великої Палати Верховного Суду (обраний від КЦС ВС)

Радутний Олександр Едуардович – адвокат, член Вченої ради Інституту прокуратури та кримінальної юстиції НЮУ імені Ярослава Мудрого

Цимбалістий Тарас Олегович – прокурор відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності другого управління Департаменту представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора

Рогатюк Ігор Володимирович – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового гуманітарного інституту Національної академії Служби безпеки України (раніше працював у Національній академії прокуратури)

Варишко Петро Васильович – військовослужбовець ЗСУ, член Ради адвокатів Київської області

Кириченко Юлія Миколаївна – член правління Центру політико-правових реформ, старший юрист ТОВ, займається підприємницькою діяльністю в сфері права

Титикало Роман Сергійович – адвокат, асистент кафедри менеджменту охорони здоров’я Інституту післядипломної освіти НМУ імені О. О. Богомольця

Щербанюк Оксана Володимирівна – завідувач кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професор юридичного факультету Вільнюського університету (Литва) за сумісництвом

Денисенко Наталія Миколаївна – з серпня 1998 року прийнята на роботу до Секретаріату Конституційного Суду України на посаду головного консультанта науково-аналітичного відділу Управління правової експертизи, з 2016 року – заступник керівника Управління порівняльно-правового аналізу – завідувач відділу порівняльних досліджень у КСУ

Андрейчук Любомир Вікторович – суддя Господарського суду Закарпатської області, здійснює викладацьку діяльність в Ужгородському національному університеті

Яроменок Роман Олександрович – старший детектив НАБУ

Кваша Оксана Олександрівна – вчений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Корунчак Лариса Анатоліївна – доцент кафедри кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського навчально-наукового інституту НУ «Одеська юридична академія»

Павліш Павло Васильович – заступник голови Комітету з питань правової політики («Слуга народу»). До цього працював на різних посадах на підприємствах (юрисконсульт ТОВ «Авто-Електромаш», ТДВ «Херсонський електромеханічний завод» тощо).

Назаров Іван Володимирович – заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО)

Музика Максим Васильович – суддя Господарського суду Хмельницької області

Копиленко Олександр Любимович – заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва («Слуга народу»)

Водянніков Олександр Юрійович – старший проектний співробітник Програми підтримки України ОБСЕ

Любченко Павло Миколайович – головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

Панченко Наталія Дмитрівна – суддя Київського окружного адміністративного суду

Савчин Михайло Васильович – директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права Ужгородського національного університету

Шинкар Тетяна Ігорівна – суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду

Барабаш Юрій Григорович – академік-секретар відділення державно-правових наук та міжнародного права Національної академії правових наук України

Клименко Кирил Олегович – екс-доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук у Національному університеті біоресурсів і природокористування

Кармаза Олександра Олександрівна – член Центральної виборчої комісії

Автор: Наталя Мамченко

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