В Киеве будет ограничено движение транспорта на съезде с Днепровского спуска: когда и почему

В столице дорожники будут выполнять ремонтные работы борта и проезжей части эстакады.

В Киеве с 8 ноября по 10 декабря будет ограничено движение транспорта на съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе. Об этом сообщила Коммунальная корпорация «Киевавтодор».

«Дорожники будут выполнять ремонтные работы борта и проезжей части эстакады.

«Киевавтодор» извиняется за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Русановке в Киеве обустроят повышенные пешеходные переходы.

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