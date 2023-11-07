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Верховный Суд оставляет без рассмотрения документы, поданные без соблюдения закона об обязательной регистрации электронных кабинетов

В ходатайстве об ознакомлении с материалами дела представитель юрлица должен указать сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета, - КГС Верховного Суда.

На оплату труда помощников-консультантов одного депутата нужно 107,8 тысяч грн в месяц, - стал известен проект сметы Верховной Рады

В целом на оплату труда в Верховной Раде в 2024 году планируют потратить 2,173 млрд грн.

Прокурор по дороге в судебное заседание употребляла алкоголь, а затем ее остановила полиция

Прокурорская «дисциплинарка» не оценила приключений прокурора в рабочее время, но женщина смогла убедить, что у нее произошел нервный срыв.

Большая Палата ВС отступила от вывода о том, что истребовать можно только индивидуально определенное имущество или имущество, выделенное в натуре

Апелляционный суд отказал в истребовании из чужого незаконного владения доли спорного имущества по тем основаниям, что идеальные части совладельцев недвижимого имущества не выделены, а решение об установлении порядка совместного пользования имущества отсутствует, но Большая Палата Верховного Суда с этим не согласилась.

В аппаратах местных и апелляционных судов не хватает 4 731 работника аппарата – Министерство финансов

В 2023 году из аппаратов судов уволились 765 работников аппаратов судов.

  1. В Украине

В Киеве будет ограничено движение транспорта на съезде с Днепровского спуска: когда и почему

11:58, 7 ноября 2023
В столице дорожники будут выполнять ремонтные работы борта и проезжей части эстакады.
В Киеве будет ограничено движение транспорта на съезде с Днепровского спуска: когда и почему
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В Киеве с 8 ноября по 10 декабря будет ограничено движение транспорта на съезде с Днепровского спуска на Набережное шоссе. Об этом сообщила Коммунальная корпорация «Киевавтодор».

«Дорожники будут выполнять ремонтные работы борта и проезжей части эстакады.

«Киевавтодор» извиняется за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Русановке в Киеве обустроят повышенные пешеходные переходы.

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