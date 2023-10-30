На Русановке в Киеве обустроят повышенные пешеходные переходы

В рамках капитального ремонта будут обустраивать повышенные пешеходные переходы.

Иллюстративное изображение: chernigiv-rada.gov.ua

На улице Энтузиастов в Киеве дорожники в рамках капитального ремонта обустроятся повышенные пешеходные переходы.

Как рассказали в КГГА, при благоприятных погодных условиях работы продлятся с 09:00 до 18:00 до 1 ноября.

Для выполнения работ запланировано поочередное перекрытие отдельных участков улицы непосредственно в местах перехода.

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