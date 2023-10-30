На Русановке в Киеве обустроят повышенные пешеходные переходы

На улице Энтузиастов в Киеве дорожники в рамках капитального ремонта обустроятся повышенные пешеходные переходы.
Как рассказали в КГГА, при благоприятных погодных условиях работы продлятся с 09:00 до 18:00 до 1 ноября.
Для выполнения работ запланировано поочередное перекрытие отдельных участков улицы непосредственно в местах перехода.
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