$2500 за решение земельного вопроса: на Буковине депутат горсовета погорел на взятке

К противоправной схеме депутат привлек мужчину, который вел переговоры о способе передачи взятки и непосредственно получил ее. Часть «отката» пособник передал своему «куратору».

В Черновицкой области сообщено о подозрении депутату VIII созыва Сторожинецкого городского совета и его сообщнику в получении неправомерной выгоды.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, депутат требовал у представителя мобильного оператора 2500 долларов США за положительное решение вопроса предоставления в субаренду части земельного участка коммунальной собственности в городе Сторожинец, и не осуществления препятствий в монтаже или демонтаже на участке башен мобильной связи.

«К противоправной схеме он привлек жителя Черновицкого района, который вел переговоры с арендатором о способе передачи неправомерных средств и непосредственно их получил. Часть «отката» пособник успел передать своему «куратору».

Чиновника и его подельника задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

В настоящее время им избраны меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала схему вымогательства взяток за возможность поступления в профильный вуз, которая была налажена руководителями Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

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