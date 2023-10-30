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  1. В Україні

$2500 за вирішення земельного питання: на Буковині депутат міськради погорів на хабарі

18:06, 30 жовтня 2023
До протиправної схеми депутат залучив чоловіка, який вів перемовини про спосіб передачі хабаря та безпосередньо одержав його. Частину «відкату» пособник передав своєму «куратору».
$2500 за вирішення земельного питання: на Буковині депутат міськради погорів на хабарі
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У Чернівецькій області повідомлено про підозру депутату VIII скликання Сторожинецької міської ради та його спільнику в одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, депутат вимагав у представника мобільного оператора 2500 доларів США за позитивне вирішення питання щодо надання в суборенду частини земельної ділянки комунальної власності у місті Сторожинець, та не здійснення перешкод у монтажі чи демонтажі на ділянці веж стільникового зв’язку. 

«До протиправної схеми він залучив жителя Чернівецького району, який вів перемовини з орендарем про спосіб передачі неправомірних коштів та безпосередньо їх одержав. Частину «відкату» пособник встиг передати своєму «куратору».

Чиновника та його спільника затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України», - сказано у повідомленні.

Наразі їм обрано запобіжні заходи.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України заблокувала схему вимагання хабарів за можливість вступу до профільного вишу, яка була налагоджена керівниками Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

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