Когда планируют возобновить движение транспорта подмостовым пространством Дегтяревского путепровода

В Киеве продолжается реконструкция развязки на пересечении улиц Дегтяревской, Елены Телиги и Александра Довженко. В эти выходные подрядная организация осуществила монтаж 28 балок пролетного строения путепровода.
В КГГА пишут, что в понедельник, 30 октября, мостовики монтируют плиты несъемной опалубки, что позволит устроить монолитную плиту на путепроводе.
«Движение транспорта подмостовым пространством планируется возобновить уже 31 октября», – отметили в сообщении.
Как мы рассказывали, на время перекрытия, движение будет осуществляться через съезды транспортной развязки. Проезд обеспечен во все направления, работают временные светофоры.
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