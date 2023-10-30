Когда планируют возобновить движение транспорта подмостовым пространством Дегтяревского путепровода

Реконструкция развязки продолжается.

Скриншот из видео

В Киеве продолжается реконструкция развязки на пересечении улиц Дегтяревской, Елены Телиги и Александра Довженко. В эти выходные подрядная организация осуществила монтаж 28 балок пролетного строения путепровода.

В КГГА пишут, что в понедельник, 30 октября, мостовики монтируют плиты несъемной опалубки, что позволит устроить монолитную плиту на путепроводе.

«Движение транспорта подмостовым пространством планируется возобновить уже 31 октября», – отметили в сообщении.

Как мы рассказывали, на время перекрытия, движение будет осуществляться через съезды транспортной развязки. Проезд обеспечен во все направления, работают временные светофоры.

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