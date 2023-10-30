Коли планують відновити рух транспорту підмостовим простором Дегтярівського шляхопроводу

Реконструкція розвʼязки триває.

Скріншот із відео

У Києві триває реконструкція розвʼязки на перетині вулиць Дегтярівської, Олени Теліги та Олександра Довженка. Цими вихідними підрядна організація здійснила монтаж 28 балок прогонової будови шляхопроводу.

У КМДА пишуть, що у понеділок, 30 жовтня, мостовики монтують плити незйомної опалубки, що дасть можливість улаштувати монолітну плиту на шляхопроводі.

«Рух транспорту підмостовим простором планується відновити вже 31 жовтня», - зазначили у повідомленні.

Як ми розповідали, на час перекриття, рух здійснюватиметься через з'їзди транспортної розв'язки. Проїзд забезпечено в усі напрямки, працюють тимчасові світлофори.

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