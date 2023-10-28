У Києві – реконструкція Дегтярівського шляхопроводу: які зміни в русі транспорту з 28 жовтня

У Патрульній поліції попередили про тимчасові зміни.

Зображення: freepik.com

У Києві з 28-го жовтня до 1-го листопада буде перекритий рух транспорту підмостовим простором на примиканні вулиці Олександра Довженка з вулицею Олени Теліги. Причина — реконструкція Дегтярівського шляхопроводу.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

«На час перекриття, рух здійснюватиметься через з'їзди транспортної розв'язки. Проїзд забезпечено в усі напрямки, працюють тимчасові світлофори», - сказано у повідомленні.

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