В Киеве – реконструкция Дегтяровского путепровода: какие изменения в движении транспорта с 28 октября

В Киеве с 28 октября по 1 ноября будет перекрыто движение транспорта подмостовым пространством на примыкании улицы Александра Довженко с улицей Елены Телиги. Причина – реконструкция Дегтяровского путепровода.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
«На время перекрытия движение будет осуществляться через съезды транспортной развязки. Проезд обеспечен во все направления, работают временные светофоры», - говорится в сообщении.
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