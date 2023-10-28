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В Киеве – реконструкция Дегтяровского путепровода: какие изменения в движении транспорта с 28 октября

07:59, 28 октября 2023
В Патрульной полиции предупредили о временных изменениях.
В Киеве – реконструкция Дегтяровского путепровода: какие изменения в движении транспорта с 28 октября
Изображение: freepik.com
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В Киеве с 28 октября по 1 ноября будет перекрыто движение транспорта подмостовым пространством на примыкании улицы Александра Довженко с улицей Елены Телиги. Причина – реконструкция Дегтяровского путепровода.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

«На время перекрытия движение будет осуществляться через съезды транспортной развязки. Проезд обеспечен во все направления, работают временные светофоры», - говорится в сообщении.

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