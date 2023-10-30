В Киеве чиновник предприятия КГГА сбывала информацию из базы данных системы «Безопасный город»

Подозреваемая, исполняя обязанности гендиректора КП «Информатика», распространяла информацию с ограниченным доступом.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении одной из руководительниц КП «Информатика» КГГА по факту несанкционированного распространения информации с ограниченным доступом, хранившейся в автоматизированных системах.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, подозреваемая, исполняющая обязанности генерального директора КП «Информатика», неоднократно распространяла информацию с ограниченным доступом из «Комплексной системы видеонаблюдения города Киева» по маршрутам передвижения транспортных средств по городу Киеву.

«Так, по просьбе своего знакомого чиновник через мобильный месседжер передавала последнему данные о схеме маршрутов передвижения конкретных транспортных средств по г. Киеву, а также мест их фиксаций средствами комплексной системы видеонаблюдения г. Киева», - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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