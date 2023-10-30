Полтавский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет секретарей судебного заседания.

Фото: admpl.court.gov.ua

Полтавский окружной административный суд сообщил, что осуществляет добор на должности секретарей судебного заседания. Об этом говорится в пресс-службе суда.

«Просим принять во внимание, что в период действия военного положения лица назначаются на должности государственной службы без конкурсного отбора и без документа о подтверждении уровня владения государственным языком.

За получением более подробной информации обращайтесь к главному специалисту отдела управления персоналом Сороки Елене Васильевне по тел. (0532) 50-08-04, резюме в произвольной форме можно присылать по e-mail [email protected]», - сказано в сообщении.

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