В Черновцах в 8-квартирном жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа – ГСЧС

В понедельник, 30 октября, в Черновцах в 8-квартирном жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа на первом этаже. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Там отметили, что в результате инцидента травмированы 2 человека.
Спасатели эвакуировали пострадавших и передали медикам.
В ГСЧС напомнили, что в случае появления запаха газа в частном доме или квартире нужно:
- немедленно прекратить использование газовых приборов;
- не разжигать огонь, не включать и не выключать электроосвещение;
- перекрыть краны к/на газовых приборах;
- проветрить помещение
- вызвать аварийную службу по номеру 104, покинув помещение.
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