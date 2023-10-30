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  1. В Украине

В Черновцах в 8-квартирном жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа – ГСЧС

13:48, 30 октября 2023
Спасатели эвакуировали пострадавших и передали медикам.
В Черновцах в 8-квартирном жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа – ГСЧС
Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
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В понедельник, 30 октября, в Черновцах в 8-квартирном жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа на первом этаже. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Там отметили, что в результате инцидента травмированы 2 человека.

Спасатели эвакуировали пострадавших и передали медикам.

В ГСЧС напомнили, что в случае появления запаха газа в частном доме или квартире нужно:

  • немедленно прекратить использование газовых приборов;
  • не разжигать огонь, не включать и не выключать электроосвещение;
  • перекрыть краны к/на газовых приборах;
  • проветрить помещение
  • вызвать аварийную службу по номеру 104, покинув помещение.

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