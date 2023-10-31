На Закарпатье у главы общественной организации обнаружили арсенал боевого оружия, фото

Кроме нелегального хранения оружия, фигурант, вероятно, причастен к хищению волонтерских средств, которые он собирал якобы для нужд ВСУ.

Фото: СБУ

Управление СБ Украины в Закарпатской области сообщило, что на Закарпатье обнаружили скрытый арсенал с боевыми средствами поражения, обустроен руководителем местной общественной организации, который на днях инсценировал покушение на свое убийство. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Сотрудники спецслужбы провели обыски по месту жительства и в транспортных средствах фигуранта.

«В одном из автомобилей обнаружен тайник с военными средствами поражения, а именно автомат Калашникова с глушителем, пулемет, более 200 патронов разного калибра, гранаты, запали к ним, магазины к пистолету, прицел к ручному противотанковому гранатомету и глушитель.

В другом автомобиле правоохранители изъяли пистолет Макарова и штык-нож, а в квартире злоумышленника – винтовку с подствольным гранатометом, клинок и мачете.

По имеющимся данным, кроме нелегального хранения оружия, фигурант, вероятно, причастен к хищению волонтерских средств, которые он собирал якобы для нужд ВСУ.

Рассматривается версия, что он инсценировал покушение на себя и ограбление собственного офиса, чтобы скрыть «следы» преступления», - говорится в сообщении.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней. Устанавливаются источники поступления средств поражения.

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