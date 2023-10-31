На Закарпатті в очільника громадської організації виявили арсенал бойової зброї, фото

Крім нелегального зберігання зброї, фігурант ймовірно причетний до розкрадання волонтерських коштів, які він збирав нібито для потреб ЗСУ.

Фото: СБУ

Управління СБ України в Закарпатській області повідомило, що на Закарпатті виявили прихований арсенал з бойовими засобами ураження, облаштований керівником місцевої громадської організації, який днями інсценував замах на своє вбивство. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Співробітники спецслужби провели обшуки за місцем проживання та в транспортних засобах фігуранта.

«В одному з автомобілів виявлено схованку з військовими засобами ураження, а саме автомат Калашникова з глушником, кулемет, понад 200 набоїв різного калібру, гранати, запали до них, магазини до пістолета, приціл до ручного протитанкового гранатомета та глушник.

В іншому автомобілі правоохоронці вилучили пістолет Макарова та штик-ніж, а в квартирі зловмисника – гвинтівку з підствольним гранатометом, клинок і мачете.

За наявними даними, крім нелегального зберігання зброї, фігурант ймовірно причетний до розкрадання волонтерських коштів, які він збирав нібито для потреб ЗСУ.

Розглядається версія, що він інсценував замах на себе та пограбування власного офісу, щоб приховати «сліди» злочину», - сказано у повідомленні.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї. Встановлюються джерела надходження засобів ураження.

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